舒淇深夜曬素顏美照「好久沒露臉」！驚見黑武士 粉絲一看嚇壞
48歲金馬影后舒淇，近年來鮮少有新作品，每每出席時尚活動仍是媒體焦點。舒淇常在社群上與粉絲互動，昨（30）日深夜她曬出正在敷面膜的照片，寫下「好久沒有露臉了」，由於面膜是黑色，嚇壞不少人，舒淇還意外撞臉《星際大戰》中的黑武士。
記者薛羽彤／綜合報導
舒淇外型亮麗，私下卻沒有偶包，常自曝素顏照，行徑親民不做作。昨日晚間她在社群上PO出正在敷面膜的照片，寫下「好久沒有露臉了」，有別於一般的面膜是白色的，舒淇敷著黑色面膜，只露出眼睛和嘴唇，加上她自拍距離超近，讓許多網友看到嚇一跳。
舒淇照片一出後，網友紛紛回應，「露了怎麼又感覺沒露」、「姐姐幽默」、「黑武士」、「這是誰、俺不認識她」、「女神嚇死人」、「一看就知道是骨格精奇、雙目有神」、「剛打開嚇一跳」，還有人指出舒淇這樣裝扮，神似電影《星際大戰》系列大反派黑武士。
日前凱米颱風來襲，台灣本島停班停課兩天，舒淇在社群上曬出自己居家辦公的照片，只見她戴著黑框眼鏡素顏坐在電腦前，感嘆「外面風大雨大。人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑，不要點外賣。」她無奈表示自己現在只能空著肚子，坐在書桌前望著電腦，看著窗外風雨飄搖發呆。