百位重考生上醫科　屹立高雄60年「力行」成績亮眼

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由於現在大學錄取率逼近百分百，會來重考的學生，很多都是為了要考上醫學系或頂尖大學電資科系等心目中理想校系。雄女畢業的洪庭翊應屆考上陽交醫檢，姑姑表姐都是醫生，從小就有醫生夢，因而選擇重考。雖然就住在高雄，但為了屏除一切誘惑專心讀書，她選擇住宿，甚至只用傳統的手機跟家人聯繫，一直到今年如願申請錄取「台大醫學系」才開始使用智慧手機。
洪庭翊提到，力行還會帶學生到實驗室做實驗，考試時遇到化學實驗題目，因為有實際操作的過程，會跟完全沒有碰過差很多，這方面力行給了很大的幫助。
另位去年雄中畢業的黃以自，去年考上台大工商管理學系，但因家族很多醫師，從小耳濡目染立志當醫生，今年順利考取陽交醫學系醫師科學家組。他說，來重考班實體成績跟心態上都有所進步、成長，基礎認知更好，不會像以前似懂非懂，一知半解。
鳳中畢業的張馨之今年學測重考錄取高醫牙醫系，她坦言，過去遇到大考都會失常，但參加重考班後，心態逐漸調整，不分大小考都全力以赴面對，跟著重考班的節奏讀書，而同儕間的競爭也成為砥礪自己向上的動力。
「因材施教，不死讀書」。莊水發舉例黃淮同學高職讀了四年才畢業，後來進了科大，第一年就休學且再也沒復學，直到29歲那年，才正視現實並決定要重考醫科。莊水發當時衡量黃淮的情況，鼓勵他可以先自學唸點書，半年後新學期再來上重考班，黃維在31歲那年錄取「高醫醫科」。
對於日前網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎理論分析系統盤點全台十大熱門重考班未能入榜，對此，莊水發直說，或許是演算法的關係，力行才沒有出現在榜上，「但若問高雄人重考班，第一時間腦袋會浮出哪幾家？大家都會說是老字號的力行」，因為力行深耕高雄60年，默默孕育英才，因此就讓實力來說話吧。