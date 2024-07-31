學費30萬！踢爆柯P氣候顧問違法授課　洪申翰轟：到現在還在騙

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洪申翰指出，柯文哲競選總統期間，在去年11月召開「淨零碳排 永續未來」記者會，呂學海就是柯文哲所邀請專家之一，但呂其實是前科累累的違法慣犯。2011年因違反《公司法》，被判有期徒刑3個月；2014年曾侵佔行政部門補助款256萬元；2015年積欠華航子公司機票費用230萬元。
洪申翰說，自己過去曾與呂學海接觸，但全程談話呂都在吹噓他跟柯市府團隊的友好交情，他察覺有異後續便不曾再有接觸，而在2022年呂學海成立「台灣碳淨零學院」，蔡壁如便親自出席，表達支持，未料竟是個非法營業、廣告不實的惡質補習班。
其中一名受害學員表示，自己懷抱著協助企業減碳的理想，前年底在網路上看到台灣碳淨零學院開設的「淨零長」課程廣告，她看著課程打著「台灣碳淨零學院」稱號，感覺應是國家認證權威教育機構 ，廣告更宣稱可以獲得90位專家學者聯絡方式，課程結束會將被推薦至企業集團工作，雖學費高達30萬元，但是認為應該可以值回票價。
該成員表示，但是上課過程中，不僅課綱表未列講師名稱，課程主題也一直在變動，甚至擅改上課地點，根本沒有課綱表上頭「4個月企業轉型實作」，90位專家學者聯絡方式也只有少少的幾位，她察覺有異但未料申訴後才發現，學院在台中並未取得補習班合法立案，想要申請退費，對方卻搬出補教法規，回應上課超過三分之一即不予退費。
另名受害學員則說，自己曾表達想要退費，卻遭到學院「已讀不回」，甚至將其踢出上課群組，無法拿回30萬元學費，也無法繼續聽課，不知道該怎麼辦。
洪申翰批評，台中教室未依法取得補習班立案，學院以產學合作為由，表示不適用補教法；但學員希望退費時，學院卻又搬出補教法規阻擋。學院不想承擔補習班應盡的責任義務，只想坐享好處，擺明就是「自助餐」！
洪申翰補充，台灣碳淨零學院的講師在外面也惹出許多問題。去年聯合國氣候變遷大會（COP28）在杜拜舉行，學院講師林英杰以「逢甲大學碳資產管理與認證中心主任」的身分出席，自稱是唯一受邀進入「官方藍區」的台灣官方代表。但環境部氣候變遷署事後發布新聞稿反駁「與事實不符」，逢甲大學也澄清林英杰並非台灣官方代表。而林就是台灣碳淨零學院的核心講師之一，痛批呂學海與林英杰兩人完全是「騙騙聯手」。
洪申翰也呼籲，民眾黨跟柯文哲應主動出面說明。且柯文哲跟呂學海互相背書、互相站台的行為，導致部分民眾誤信受騙，柯文哲也應該向受害者道歉。
對於此案公平會說明，課程廣告不實部分，可以透過《公平交易法》開罰，也會請環境部蒐集相關事證並進行協調；教育部則表示，逢甲大學確實有與台灣碳淨零公司簽約相關碳淨零查驗合作，但並未包含對外招生授課，只是租借場地而已，若涉及《補教法》違法事證，台中市府可蒐集相關事證，最高處25萬罰鍰。
最後洪申翰也提醒相關部會，與呂學海關係友好的蔡壁如，為台中市府高層，會不會受市府阻擾或不願意如實執行，各部會手上還是有相關的規範得已落實保護消費者的權益，另強調很多掛羊頭賣狗肉的商業行為，甚至變成詐騙時，主管機關絕不能坐視不理。