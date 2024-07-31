港灣城市攜手合作！波蘭格丁尼亞市長與陳其邁簽署意向書
與高雄市同為港灣城市的波蘭格丁尼亞（Gdynia）市，繼去年底副市長巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）率團訪高後，今年五月新任市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）率團訪問台灣，首站便走訪高雄與市長陳其邁會晤，雙方共同簽署城市合作意向書， 陳其邁表示，高雄與格丁尼亞有許多相似之處， 期盼兩市發展在智慧城市等各領域的合作機會。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也分享1979年台灣重要的民主運動「美麗島事件」就發生在高雄，台灣因此步入民主時代的轉型歷程。而談到高雄近年來的發展，產業轉型吸引高科技產業進駐投資，陳其邁指出，「高雄大力推動數位及淨零轉型，善用智慧城市方案提升城市治理效能，與格丁尼亞市的目標一致。」
「很榮幸能夠來到高雄簽署合作意向書。」科西奧雷克市長表示，格丁尼亞位於波羅的海沿岸，是連接東西歐的重要節點，相信日後也能作為串接歐亞的連結。格丁尼亞不僅擁有許多有利於高科技產業發展的高等教育人才，同時也是波蘭知名的旅遊勝地。「地方政府的合作深具意義，也盼向高雄學習。」
科西奧雷克也特別提到，高雄利用智慧交通技術在大型演唱會後能快速疏散人群深感興趣，由於格丁尼亞也會舉辦波蘭的大型演唱會，因此期盼透過交流學習高雄經驗。
科西奧雷克一行參訪高雄智慧運輸中心、駁二、淨零學院、台灣港務公司及亞灣新創園，對於高雄市發展智慧城市與推動淨零的成果印象深刻，也十分認同高雄市運用科技解決城市問題、帶給人民更便利的生活。