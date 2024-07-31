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十盛假奶風暴！媽媽送暖：人無法面面俱到　小吳一看發文痛哭失聲

▲小吳深陷十盛假奶事件，媽媽雪中送炭，一篇發文讓他痛哭流涕。（圖／見習網美小吳YouTube）
▲小吳深陷十盛假奶事件，媽媽雪中送炭，一篇發文讓他痛哭流涕。（圖／見習網美小吳YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

人氣網紅紀卜心、見習網美小吳創立的「十盛熟成奶茶專賣店」沒有清楚揭露茶品摻有奶精成分，後續兩人公開道歉，公關危機處理被批推諉卸責、自始自終過於傲慢卻不自知，引發消費者怒火。小吳今（31）日發文透露，媽媽寫一段話鼓勵他：「加油！人非聖賢，無法面面俱到。」自己一看到情緒立刻潰堤，痛哭到久久無法自已。

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今天凌晨，小吳在IG限時動態上傳一張臉書貼文截圖，發文者是小吳的媽媽，內容寫下：「加油！人非聖賢，無法面面俱到。你是有才華的，不認識你的人，不知道你有一種魔力，就是你會帶給別人歡樂。從小，你就喜歡用你的方式來讓別人開心。不要氣餒，雨過後就會天晴。繼續做你喜歡做的事。加油！好嗎？」

小吳表示，媽媽在他不知情的情況下，自己在臉書默默發文，他甚至沒在第一時間看到，「看到之後哭得唏哩嘩啦，我只想回家，我明天就要回家！」此外，小吳也分享最新上線的影片「富國島受苦之旅」，這也是自己近期最喜歡的一支作品，「希望可以帶給大家歡樂，這就是我的初衷。」

▲紀卜心（右圖左、左圖左）遭批態度傲慢又糟糕，道歉方式錯誤，網友也指出雖然小吳（右圖右、左圖右）的聲明大家不願買單，不過至少已經露面。（圖／IG eatzzz7）
▲▼紀卜心（上圖左）、小吳創立的手搖飲店爆發成分標示不清爭議，事件鬧得沸沸揚揚。（圖／IG eatzzz7、記者蕭涵云攝）
▲盲測試喝「十盛」極濃鍋煮vs純鮮奶茶真實口感曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
絕對沒逃避或推卸責任　沒標示奶精純粹是疏忽

針對十盛假奶爭議，小吳26日發布道歉影片，指第一時間沒出面說明感到很抱歉，也對自己還沒釐清狀況就發IG限時動態回覆爭議，表示歉意，他解釋：「飲料店並非完全由我與紀卜心持有，還有其他股東跟同仁，爭議爆發時需要等公司內部討論後，我們才能正式公開回覆，沒在第一時間出來說明，絕對不是要逃避或是推卸責任。」

小吳澄清，自己和紀卜心負責飲料店的宣傳和試喝，其餘事項都交由專業團隊處理，承認「從配方一出來時，就知道熟成生乳裡面含有奶精」，而他個人偏愛奶精奶茶，也是真的喜歡產品才會分享給大家，「我發誓！我們的初心絕對沒有想隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在標示不明這一塊，沒寫清楚，確實是我們疏忽，對不起。」

▲小吳的媽媽發文安慰、鼓勵兒子，他讀完後情緒崩潰。（圖／見習網美小吳IG）
▲小吳的媽媽發文安慰、鼓勵兒子，他讀完後情緒崩潰。（圖／見習網美小吳IG）
▲小吳宣傳剛上線的新片，強調帶給大家歡笑是他當YouTuber的初衷。（圖／見習網美小吳IG）
▲小吳宣傳剛上線的新片，強調帶給大家歡笑是他當YouTuber的初衷。（圖／見習網美小吳IG）

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