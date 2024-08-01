8月電影／喬許哈奈特帶女兒看演唱會！竟落入「分屍殺人魔」陷阱

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懸疑恐怖片《圈套》由M.奈沙馬蘭自編自導，主要演員包含喬許哈奈特、艾莉兒多諾格、瑟莉卡沙馬蘭、海莉米爾斯和艾莉森皮爾。故事描述：一名父親陪同青少年女兒參加一場流行音樂演唱會，他們後來卻發現竟意外陷入一場圍捕「分屍殺人魔」的陷阱，氣氛詭譎引發觀眾猜測，凶手到底會是誰。《圈套》8月1日上映。
李沐、曹佑寧、婁峻碩主演 《夏日的檸檬草》酸甜開戀
賴孟傑執導愛情電影《夏日的檸檬草》，改編自暢銷作家瑪琪朵作品，由李沐、曹佑寧、婁峻碩主演。劇情描述：在學校裡，曉夏（李沐 飾）和青梅竹馬柚子（婁峻碩 飾）是大家公認的一對，但只有曉夏知道，她的心早就被轉學生程奕（曹佑寧 飾）給佔領了。《夏日的檸檬草》8月2日上映。
王淨、陳柏霖、張榕容扮鬼 《鬼才之道》笑中帶淚登場
徐漢強執導陰間喜劇《鬼才之道》，集結陳柏霖、張榕容、王淨主演。劇情描述：從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto，為了在鬼界不被時代淘汰、得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，究竟要如何繼續成名陽間，成為全片主軸。《鬼才之道》8月7日上映。
億萬票房《角頭》新作回歸 《角頭－大橋頭》四方角力開戰
姜瑞智執導電影《角頭－大橋頭》，集結王陽明、鄭人碩、高捷、王識賢、蔡振南、孫鵬、太保等人主演。故事時間回到第一戰，當時「大橋頭」第二代Michael（王陽明飾）橫空出世，瞞著父親（龍天翔飾），與兄弟（張懷秋飾）私下打算重整角頭新的秩序，惹火了貴董（高捷 飾）、仁哥（王識賢 飾）帶領的「北館」，以及勇桑（蔡振南 飾）、清楓（孫鵬 飾）帶領的「頂庄」，還有哈達（太保 飾）帶領的「北城」，四方角頭正式開戰。《角頭－大橋頭》8月16日上映。
華語電影最強卡司到齊 影帝、影后《愛情城事》飆戲
曾寶儀領軍監製的療癒系電影《愛情城事》，集結李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、鄭秀文、劉冠廷、婁峻碩、Julia 吳卓源、林鉅、方郁婷、鄭中基、張震、卡里姆萊克盧、張榕容、朱軒洋、9m88、林嘉欣、阮經天主演。劇情描述：清晨曙光暖照台北，隨著派報員阿杰（伍佰 飾）勤奮穿梭街角的身影，10段藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事悄然展開。《愛情城事》8月30日上映。
8月熱門電影
《圈套》
主要演員：喬許哈奈特、艾莉兒多諾格、瑟莉卡沙馬蘭
8月1日上映
《夏日的檸檬草》
主要演員：李沐、曹佑寧、婁峻碩
8月2日上映
《鬼才之道》
主要演員：陳柏霖、張榕容、王淨
8月7日上映
《角頭－大橋頭》
主要演員：高捷、龍天翔、王陽明、張懷秋、張再興
8月16日上映
《愛情城事》
主要演員：李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、鄭秀文、劉冠廷
8月30日上映