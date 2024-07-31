金融股、AI股攜手領軍 台股午盤成功翻紅、小漲5點
台北股市今（31）日多空力道拉扯激烈，早盤以22088.78點開出、下跌134.79點，盤中在金融、AI、化工股的拉抬下，點位急拉235點，最高來到22315.31點，可惜拉抬力道不足，午盤呈現多空激戰，在盤面震盪，小漲5.28點或0.02%，來到22228.85點。此外，今日台股收月線。
記者陳郁柔／台北報導
不同於大盤午盤翻紅，中小型股全天在盤下震盪，櫃買指數午盤下跌0.46點或0.17%，來到262.9點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、錸德、訊舟、均豪；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、均豪、廣達、創意。
權值股跌多漲少，權王台積電以929元開出、下跌11元，午盤則是下跌5元或0.53%，來到935元；鴻海開在盤下、以194元開出，不過在買單挹注下，早盤成功翻紅，最高來到202元，成功站回200元關卡，午盤上漲3.5元、來到]199.5元，持續挑戰站穩200元關卡；聯發科午盤跌幅比較重，下跌40元或3.19%，來到1215元。
跟著鴻海一起拉抬指數走高的還有金融股，今日重振旗鼓，類股指數午盤上漲1.25%。富邦金上漲逾2%，永豐金、彰銀、玉山金、國泰金、華南金、高雄銀、群益期、元大金、京城銀上漲逾1%。
此外，回神的還有AI概念股。勤誠上漲逾4%，倚天酷碁-創、藍天、廣達、樺漢、普安上漲逾2%，研揚、喬鼎、輔信、科嘉-KY、永崴投控、緯穎、英業達、華碩、研華、精聯、佳世達、奇鋐上漲逾1%。