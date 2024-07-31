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紀卜心IG追蹤數破102萬！遭疑買粉私訊對話曝「背後有人在操作」

▲紀卜心IG追蹤數來到102萬，比她出事前還要多，遭疑買粉絲，有網友曬出私訊她的內容，紀卜心認為這件事背後有人在操作。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心IG追蹤數來到102萬，比她出事前還要多，遭疑買粉絲，有網友曬出私訊她的內容，紀卜心認為這件事背後有人在操作。（圖／紀卜心IG）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅紀卜心、見習網美小吳近日因為創立的手搖品牌「十盛奶茶」因奶茶類含有奶精，被消費者認為不誠實，遭到炎上。紀卜心還嗆網友文盲引發脱粉潮，本來粉絲數跌破100萬，卻又在一天之內重回甚至達到102萬，遭疑買粉。對此，有網友曬出私訊她的內容，紀卜心回應「不是我買的！」

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紀卜心因十盛奶茶風波遭到抨擊，對比小吳拍影片道歉紀卜心僅以文字道歉，遭到網友炎上，有網友到紀卜心YouTube頻道留言，結果遭到本人回嗆「你是文盲？」風波延燒。紀卜心出事後IG粉絲一度跌破100萬，只剩99萬，沒想到昨（30）日晚間又重回100萬大關，今天甚至來到102萬，粉絲數持續上升中，同時也被質疑買粉。

▲紀卜心先前曾解釋是因為颱風影響到小吳班機的關係，所以兩人才沒辦法一起拍片，但網友們認為她只以文字的方式道歉，對於她一直沒有露臉道歉感到不滿，甚至還有網友在紀卜心的影片底下留言說：「小吳人在國外都自己拍片上傳了，你呢？道歉影片勒？」（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心IG追蹤數下降，現在處於風頭浪尖上，她的粉絲數卻在一天之內攀升回到100萬。（圖／紀卜心IG）
IG粉絲數跌破100萬一天內衝回　遭疑買粉紀卜心駁斥有心人士操作

有網友私訊紀卜心「買粉絲買的會不會太誇張」，紀卜心本人駁斥粉絲數不是她買的，「不知道背後是誰在操作，這敏感時期我怎可能自己買粉然後被網友抓包嘲笑？邏輯就很不合理了，清者自清。」

網友將對話內容貼上Threads，引發網友討論，不少人認為既然不是她做的就該出面說清楚，還說專業帳號可以一鍵清除假帳號追蹤，但紀卜心卻沒有任何作為，引發爭議，「那現在哀居都可以一鍵清除可疑帳號她幹嘛不清，要放著被抓包嘲笑？」、「我覺得是真的欸，沒人會笨到在這時候買粉吧？要買應該也是等到風頭過後再買」、「自己買粉然後再說這些，假裝是被人在後面操作」、「我覺得有可能是她粉絲覺得她掉粉想幫她護航，結果沒想到這樣做變反效果，畢竟護航的都是小妹妹」、「我覺得就算不是她買的，大家也不會信，因為她公然刪除留言又罵粉絲，哈哈，現在講啥大家都說不信。」

▲有網友曬出私訊紀卜心的對話，她反駁買粉一說，認為是有人在背後操作。（圖／Threads）
▲有網友曬出私訊紀卜心的對話，她反駁買粉一說，認為是有人在背後操作。（圖／Threads）

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