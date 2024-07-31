高市水利局積極復原排水設施 提醒勿入綠地設施封閉區
凱米颱風在高雄地區降下超大豪雨，全市119條區域排水皆達一級警戒水位，25座滯洪池近全滿且造成多處積淹水。嚴重影響各水利設施之使用，為儘速恢復各設施功能，高市府水利局除派出大量人力機具展開災後復原清理工作外，也提醒民眾，部分綠地設施尚未完全復原，請民眾不要進入封閉區域，以免發生危險。
記者郭凱杰／高雄報導
另目前各滯洪池綠地部分亦已先搶通完成園區步道周邊通行，仍持續辦理各區環境清潔作業，盡速恢復各滯洪池綠地的休憩功能。同時也持續巡查河道各項設施，並儘速完成淤塞河道疏通及滯洪池綠地之清理復原工作，迎接汛期颱風豪雨的挑戰。
颱風期間洪水夾帶大量泥沙及垃圾沖入排水河道及滯洪池，狂風暴雨更造成大量樹木倒伏及設施損壞，據初步統計水利局維管範圍內傾倒或斷裂樹木達2,259株，園區燈具泡水損壞，淤塞之待清理區域排水約25處，其中大樹區姑婆寮排水的淤塞河段位於姑婆寮橋上下游及楠梓區牛食坑排水匯入典寶溪河段處橋墩卡阻垃圾等，以及曹公新圳水防道路樹倒影響通行，水利局緊急派員清理淤積土石、排水疏通及水防道路搶通作業，已於7月30日前完成，恢復既有水利設施及河道排水功能。