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超微財報表現亮眼、盤後大漲9%　分析師陸行之：換超微拯救台積電

▲超微盤後公布的財報優於預期，激勵盤後股價一度大漲9%。圖為AMD執行長蘇姿丰。（圖／擷取自COMPUTEX 官方YT）
▲超微盤後公布的財報優於預期，激勵盤後股價一度大漲9%。圖為AMD執行長蘇姿丰。（圖／擷取自COMPUTEX 官方YT）

記者陳郁柔／台北報導

美國科技股昨（30）日慘遭血洗，其中指標股輝達一度重挫逾8%，終場下跌逾7%，台積電ADR也下跌逾3.4%。不過盤面焦點看到超微雖然小跌0.9%，不過盤後公布的財報優於預期，也激勵盤後股價大漲9%。知名半導體分析師陸行之對此表示，記得去年曾經說過一個輝達救台積電，這次看看會不會輪到超微救台積電一次。

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超微半導體公司（AMD）昨日盤後公布第二季財報表現，由於AI晶片銷售的強勢成長，營收來到58.3億美元、年增8.9%，優於市場所預期的57.2億美元；EPS則是來到69美分，優於預期的68美分。

而針對下一季的財測，超微預期可以繳出營收達到67億美元的成績單，EPS提高到93美分，都比分析師預期得高。

財報消息一出來後，也激勵超微盤後股價一度大漲逾9%，來到151.5元。

對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示：

記得去年曾經說過一個輝達救T同學，這次看看會不會輪到超微救T同學一次，這季度的法說指引高於/低於市場預期的，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的當然不用說了，但超微今天公佈三季度營收指引後，盤後上漲超過7%，以下整理幾個重點分享。

一、超微預期三季度營收季增10-20%，年增16%，比市場預期好1%，主要系數據中心晶片驅動。

二、超微公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元（AI GPU季增近50%，通用CPU季增近10%)，季增21%、年增115%，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2%，季增3ppts，年增15ppts。

三、二季度庫存達5.04個月，季增5%、年增7%。

四、因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在COGS，3.7億攤銷費用放在營業費用，二季度營業利潤率還是只有5%，但三季度有機會超過10%，但還是跟輝達差一大截。

五、微軟剛才公布二季度資本開支趕超谷歌達138.7億美元，年增55% vs. 谷歌年增91%，看起來兩家公司跟特斯拉一樣，買AI GPU 不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

六、從數據分析來看，超微確實從輝達手上搶下一點 AI GPU份額，估計其三季度AI GPU份額超過5%，不知道輝達會不會來個大降價，還是會跟超微分食市場。

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