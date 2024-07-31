全家草莓優格、葡萄霜淇淋悄回歸！限時3天買一送一　曠世奇派6折

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全家便利商店霜淇淋7月口味，與再睡5分鐘聯名「哈尼午茉綠x香芋牛奶」，8月5日新口味登場前，部分門市悄悄換上「草莓優格」、「巨峰葡萄」口味，其中草莓優格為2023年賣出300萬支的暢銷口味，巨峰葡萄則使用日本山梨縣進口果汁製成，入口葡萄酸甜果香四溢。
並且本週康康五提早曝光，自8月2日起至8月4日限定，霜淇淋不限制口味買一送一，也不限制支付方式，還有芒果百香雪酪冰棒、可口可樂纖維+、舒跑energy能量飲料通通也買一送一。今（31）日起全家隨買跨店取，還有「曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕」2入59元，每支不到30元，相當於61折開吃。
接下來全家8月霜淇淋口味也傳出，將再次攜手百萬YouTuber千千，推出的新口味「芭樂風味」霜淇淋，雙口味則是回歸「木瓜牛奶霜淇淋」，預計8月5日門市會正式販售新口味。對此，全家官方僅透露「敬請期待」。
🟡7-ELEVE滿額折110元
7-11自8月2日起至8月4日，憑指定支付工具「icash Pay」、「icash2.0」、「OPEN錢包」單筆全額支付，指定CITY系列飲品／常溫／冷藏／冰品／啤酒／零食／糖果／泡麵／精補品／冷凍品／甜點／寵物食品／禮盒／濕紙巾／衛生棉，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。
立折門檻222元折22元、444元折44元、666元折66元、888元折88元、999元折110元、1998元折220元、2997元折330元、3996元折440元、4995元折550元。單筆折抵上限550元。