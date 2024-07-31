田馥甄被直擊約會短髮女！「路邊手撫摸胸口」坐車一起回香閨

大巨蛋9月演唱會有望！蔣萬安許願「江蕙復出開唱」經紀人回應了

▲大巨蛋最快9月可以舉辦演唱會，台北市長蔣萬安許願江蕙可以復出開唱，但經紀人陳子鴻替江蕙回絕了。（圖／喜歡音樂提供）
▲大巨蛋最快9月可以舉辦演唱會，台北市長蔣萬安許願江蕙可以復出開唱，但經紀人陳子鴻替江蕙回絕了。（圖／喜歡音樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

台北大巨蛋啟用以來，目前只用於運動賽事，藝人盼望在大巨蛋開唱，一直是關注焦點，連天王周杰倫也喊話大巨蛋，表示想在此開唱。台北市長蔣萬安今（31）日表示，只要審查通過，最快9月大巨蛋場地就可準備好，同時他也許願天后江蕙可以復出開唱。對此，江蕙經紀人陳子鴻回應「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日受訪時表示，他一上任對於大巨蛋就有階段性的目標，第一年儘快讓它可以完工、啟用，而且舉辦國際賽事，第二年盡全力克服過去的限制以及各項困難，能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，「所以，我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快辦演唱會，一定辦、趕快辦。」預計8月完成消防安檢及通過審查後，最快9月大巨蛋場地就可準備好。而辦演唱會一般會需要3個月左右的籌備期，目前可以確定的是，10月份大巨蛋就會舉辦國慶晚會。

▲周杰倫表示有準備開演唱會，正在等待大巨蛋回覆。（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫6月出席活動時，就喊話想在大巨蛋開演唱會，正在等回覆。（圖／記者葉政勳攝）
談到大巨蛋開演唱會，蔣萬安許願盼江蕙可以復出，在大巨蛋辦演唱會，因為他結婚時跟太太進場，就是唱江蕙的夯曲《家後》。對此，江蕙經紀人陳子鴻回應，「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝。」粉碎蔣萬安的期望。

江蕙在2015年無預警宣布退休封麥，令許多歌迷感到不捨，她沒有社群，只能從好友方文琳、周杰倫等人的社群上，得知江蕙的近況。去年6月江蕙力挺好友張清芳，現身她小巨蛋演唱會，現場被張清芳拱唱《家後》，江蕙罕見開金嗓讓全場觀眾為之瘋狂，事後張清芳表示，「二姐是非常有義氣的朋友，她不僅這麼挺我，私底下也常常聊天吃飯，今天我也不知道她居然真的開了金口。」

▲江蕙現身張清芳演唱會。（圖／上引娛樂提供）
▲江蕙去年現身張清芳演唱會開金嗓。（圖／上引娛樂提供）

李珠珢登大巨蛋掀熱潮！「和沁沁吐心聲」截圖瘋傳　來台感想曝光

周杰倫放話8月開演唱會！大巨蛋粉專4字回應「我也有空」歌迷嗨爆

直擊／周杰倫親自宣布想「攻上大巨蛋」開唱：8月已經空下來了

林書豪飯局「赫見封麥9年江蕙」！天后太凍齡　竟被誤認豪哥老婆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載