大巨蛋9月演唱會有望！蔣萬安許願「江蕙復出開唱」經紀人回應了
台北大巨蛋啟用以來，目前只用於運動賽事，藝人盼望在大巨蛋開唱，一直是關注焦點，連天王周杰倫也喊話大巨蛋，表示想在此開唱。台北市長蔣萬安今（31）日表示，只要審查通過，最快9月大巨蛋場地就可準備好，同時他也許願天后江蕙可以復出開唱。對此，江蕙經紀人陳子鴻回應「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔣萬安今日受訪時表示，他一上任對於大巨蛋就有階段性的目標，第一年儘快讓它可以完工、啟用，而且舉辦國際賽事，第二年盡全力克服過去的限制以及各項困難，能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，「所以，我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快辦演唱會，一定辦、趕快辦。」預計8月完成消防安檢及通過審查後，最快9月大巨蛋場地就可準備好。而辦演唱會一般會需要3個月左右的籌備期，目前可以確定的是，10月份大巨蛋就會舉辦國慶晚會。
談到大巨蛋開演唱會，蔣萬安許願盼江蕙可以復出，在大巨蛋辦演唱會，因為他結婚時跟太太進場，就是唱江蕙的夯曲《家後》。對此，江蕙經紀人陳子鴻回應，「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝。」粉碎蔣萬安的期望。
江蕙在2015年無預警宣布退休封麥，令許多歌迷感到不捨，她沒有社群，只能從好友方文琳、周杰倫等人的社群上，得知江蕙的近況。去年6月江蕙力挺好友張清芳，現身她小巨蛋演唱會，現場被張清芳拱唱《家後》，江蕙罕見開金嗓讓全場觀眾為之瘋狂，事後張清芳表示，「二姐是非常有義氣的朋友，她不僅這麼挺我，私底下也常常聊天吃飯，今天我也不知道她居然真的開了金口。」