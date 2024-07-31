臺南圈聯合抽獎活動開跑 黃偉哲：歡迎體驗最道地的臺南味
臺南市政府為迎接「臺南400」盛事，於今年7月到9月在全市38個商圈店家將聯合舉辦「臺南圈起來」抽獎活動，只要至商圈配合店家消費滿100元即可獲得一張抽獎券，希望吸引市民及觀光客踴躍到商圈觀光消費，促進臺南市的經濟發展。市長黃偉哲歡迎市民及旅客造訪臺南商圈，體驗最道地的臺南味。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市物阜民豐且商圈眾多，7-9月更有相當多特色活動舉辦如7月的關子嶺夏日山車祭、8月的赤嵌朋派生活節、2024夏至藝術節等活動，這次抽獎活動各商圈也推出各式的優惠活動，如六甲商圈somimi蜂蜜六甲珍寶禮盒優惠價600元、後壁商圈卡多良食故事館糕餅點心買5送1、佳里商圈泰興肉脯消費滿額送筷子肉乾獨立包、麻豆商圈合口味肉品全品項95折、國華友愛新商圈綣綣屋霜淇淋第二支半價眾多優惠等您來領取。
經濟發展局局長林榮川指出，只要至商圈配合店家消費滿100元即可獲得一張抽獎券，到活動網站登錄抽獎序號後，即有機會抽中活動最大獎iPhone 15手機，還有多樣家電用品、商品卡等您來抽，讓您暑假待在臺南商圈流連忘返。
臺南除了古蹟文化豐富外，各個商圈都有獨特魅力，努力傳承與維持傳統文化，充滿許多美食小吃與文創小店，溪北場活動時間為即日起至8月25日 (日) 止，溪南場則將於8月31日 (六) 起至9月29日 (日) 止舉辦，歡迎市民朋友與觀光客踴躍到商圈消費，認識不同的商圈文化，體驗最好吃最好玩的臺南。