NOWnews奪平冤新聞獎 專業深度報導獲評審肯定
由台灣冤獄平反協會主辦的「2024年第九屆平冤年度新聞獎」今（3）日舉行頒獎典禮，《NOWnews今日新聞》以《被偷走的那些年》獲得影像組深度報導類佳作。
記者王艾寧／台北報導
《被偷走的那些年》專題由NOWnews資深記者張鴻儀、王郁勳共同採訪製作，講述更生人伍戚傳與冤案平反者王瑞豐為求洗刷冤屈所做的努力。報導以死刑存廢釋憲案為引子，描寫遭判8次死刑的伍戚傳，如何捲入一場長達36年的牢獄之災，凸顯現代科學辦案檢視過去蒐證或證據判別的不足。而在今（2024）年3月獲高雄高分院宣判無罪的王瑞豐，也首次接受NOWnews的影音專題採訪，與妻子在鏡頭前述說26年來的心路歷程，更點出尋求再審平反的種種困難。
NOWnews是本屆平冤新聞獎影像類獲獎作品中，唯一的網路媒體，在此獎項多屬傳統電視媒體擅長的競爭中能脫穎而出，評審認為本影音專題作品呈現媒體較少關注的伍戚傳、王瑞豐兩案，報導題材具有獨特性，報導中也指出我國再審率低的嚴重問題，實為佳作。
獲獎的NOWnews資深記者張鴻儀表示，採訪報導的作品參與平冤新聞獎，今年已是第2次，每次接觸冤案當事人都會問問自己，這類的事發生在自己身上，人生將會如何轉變，但也套句當事人的話，「這種事沒遇過無法體會其中的痛苦。」希望NOWnews的報導不僅是對當事人獲得平反的的錦上添花，也希望能成為促進司法改革的一股力量。