洪慈庸踢爆游離輻射致死案！不肖廠商5年後遭起訴

前立委洪慈庸在立委任內接獲民眾陳情，檢舉弘霖工程檢驗公司「未依規定讓員工穿戴輻射測量佩章」，不僅半年內連續4人罹患血癌，甚至有個案還沒來得及聯繫就不幸病逝。如今事隔6年，昨天公司被依過失致死罪正式起訴，對此洪慈庸今（31）日表示，期盼司法盡快還給受害者家屬公道，原能會也必須硬起來，落實稽查，別讓勞工暴露在高風險作業環境工作。
記者陳威叡／台北報導
洪慈庸今日於社群平台發文表示，自己在立委任內揭露的「游離輻射致死」案 ，不肖廠商在昨日終於被起訴。在2018年12月，接獲台中鄉親陳情，檢舉弘霖工程檢驗公司執行放射檢驗作業時「未依規定讓員工穿戴輻射測量佩章」，讓檢驗師在過程中無從判斷暴露在游離輻射下的程度，甚至還有「裝備不齊」的問題，這些違規狀況甚至可能長達10年之久。
洪慈庸說，最誇張的狀況就是在短短半年之內連續4人罹患血癌，有幾位個案，在沒來得及聯繫到之前，就不幸病逝。而自己在2019年，透過質詢、預算提案不斷強調此事嚴重性，希望原能會硬起來，透過行政手段確實稽查、勾稽甚至予以扣照。
洪慈庸指出，當年檢方在接獲告訴後，也正式啟動調查，自己辦公室在和受害者家屬討論過後，也決定將所有調查備齊的資料移交給高雄地檢署，終於在昨天，這間公司被依過失致死罪正式起訴。
洪慈庸表示，期盼司法盡快還給受害者家屬公道，原能會也必須硬起來，落實稽查，別讓勞工暴露在高風險作業環境工作。