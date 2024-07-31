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奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露都來了！揭開「12位好萊塢女神」幕後祕辛

▲12位好萊塢銀幕經典女神代表作，將在金馬經典影展台中場重映，影迷將再次見證奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等人的魅力演出。（圖／金馬執委會）
▲12位好萊塢銀幕經典女神代表作，將在金馬經典影展台中場重映，影迷將再次見證奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等人的魅力演出。（圖／金馬執委會）

記者黃雅琪／綜合報導

12位好萊塢銀幕經典女神到台中！金馬執委會與台中市影視發展基金會合作的「2024金馬經典影展：巨星的誕生」台中場，今（31）日在台中大魯閣新時代威秀影城展開，精選奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等巨星主演的35部經典電影放映，一睹銀幕女神的精湛演技和夢幻璀璨身影。更安排4場台中限定的映後座談，為影迷揭開明星的幕後祕辛。

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本屆金馬經典影展聚焦「明星」，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題，選映默片巨星莉莉安吉許與葛洛莉亞史璜生，瑞典的國寶影后葛麗泰嘉寶和英格麗褒曼、德國傳奇女星瑪琳黛德麗；還有奧斯卡影后紀錄保持人凱薩琳赫本、特立獨行的貝蒂戴維斯、以及從她們手中奪走《亂世佳人》的費雯麗。

▲瑪麗蓮夢露的代表作《紳士愛美人》啟發瑪丹娜，甚至《Barbie芭比》萊恩葛斯林在奧斯卡典禮的歌舞演出。（圖／金馬執委會）
▲瑪麗蓮夢露的代表作《紳士愛美人》啟發瑪丹娜，甚至《Barbie芭比》萊恩葛斯林在奧斯卡典禮的歌舞演出。（圖／金馬執委會）
永遠的優雅公主奧黛麗赫本、開啟片酬巔峰的伊莉莎白泰勒，以及風雲跌宕卻英華早逝的瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭，等35部超級經典代表作重映。其中更有11部從影像、聲音、調色做精密修復處理的4K數位修復版本，更能感受女神光影細節，都是影迷不可錯過的必看作品。

影展為回饋台中影迷的支持，也特別規劃一系列台中獨家活動。8月3日台中場更邀來金馬影后陳湘琪現身台中專題講座，以演員視角一探她心目中的德國傳奇女星瑪琳黛德麗，以明星角度剖析女神，也分享自己從影以來的「星」路歷程。此外，台中場於7月31日、8月3日、8月4日放映期間，更展開4場由金馬影展執行長聞天祥主講的限定映後座談，將透過精彩作品映照幕後祕辛，為影迷揭開明星的夢幻與現實。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」台中場，影后陳湘琪將現身講座分享「星」路歷程。（圖／金馬執委會）
▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」台中場，影后陳湘琪將現身講座分享「星」路歷程。（圖／金馬執委會）

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