奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露都來了！揭開「12位好萊塢女神」幕後祕辛
12位好萊塢銀幕經典女神到台中！金馬執委會與台中市影視發展基金會合作的「2024金馬經典影展：巨星的誕生」台中場，今（31）日在台中大魯閣新時代威秀影城展開，精選奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等巨星主演的35部經典電影放映，一睹銀幕女神的精湛演技和夢幻璀璨身影。更安排4場台中限定的映後座談，為影迷揭開明星的幕後祕辛。
記者黃雅琪／綜合報導
本屆金馬經典影展聚焦「明星」，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題，選映默片巨星莉莉安吉許與葛洛莉亞史璜生，瑞典的國寶影后葛麗泰嘉寶和英格麗褒曼、德國傳奇女星瑪琳黛德麗；還有奧斯卡影后紀錄保持人凱薩琳赫本、特立獨行的貝蒂戴維斯、以及從她們手中奪走《亂世佳人》的費雯麗。
永遠的優雅公主奧黛麗赫本、開啟片酬巔峰的伊莉莎白泰勒，以及風雲跌宕卻英華早逝的瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭，等35部超級經典代表作重映。其中更有11部從影像、聲音、調色做精密修復處理的4K數位修復版本，更能感受女神光影細節，都是影迷不可錯過的必看作品。
影展為回饋台中影迷的支持，也特別規劃一系列台中獨家活動。8月3日台中場更邀來金馬影后陳湘琪現身台中專題講座，以演員視角一探她心目中的德國傳奇女星瑪琳黛德麗，以明星角度剖析女神，也分享自己從影以來的「星」路歷程。此外，台中場於7月31日、8月3日、8月4日放映期間，更展開4場由金馬影展執行長聞天祥主講的限定映後座談，將透過精彩作品映照幕後祕辛，為影迷揭開明星的夢幻與現實。