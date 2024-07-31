LINE電腦版快更新！否則明起8月「無法收訊」 Windows和Mac都要
快檢查自己LINE電腦版，版本太舊恐怕8月就收不到訊息了！LINE日前發出通知，LINE今年8月會結束電腦版「LINE 8.3.0」以下版本服務，屆時如果沒有更新上去，用戶將無法接收LINE的訊息。如果要繼續使用LINE，需要將LINE應用程式更新到至少8.4.0以上版本才能使用。《NOWnews》提醒，，LINE 8.4.0版本是在8個月前推出，如果LINE電腦版超過8個月以上沒有更新，務必一定要升級，才能繼續在電腦上使用。
記者周淑萍/綜合報導
台灣民眾對於LINE的黏著度相當高，根據過往官方統計，LINE整體的活躍用戶數高達2100萬人，其中電腦版高達500萬，佔據LINE電腦版全球用戶數的40％，為全球之冠。顯示台灣用戶對LINE電腦版的需求和使用度都很高。但如果超過8個月以上電腦版的LINE都沒有進行版本更新，有可能8月就會收不到訊息。
LINE官方通知，「未滿8.3.0版本的LINE應用程式即將停止提供服務」，包含Windows和Mac兩大系統用戶，LINE在8月就會結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援，也就是說，如果沒有升級就無法接電腦上接收LINE。
官方提醒，如果是Windows10、macOS Big Sur 11.0以上版本，要將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本。但如果是Windows8.1或是macOS Catalina 10.15.7以下版本由於無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。
Windows和Mac兩大電腦系統用戶，可以透過以下路徑檢查是否已經更新到最新版本：
📍Windows用戶：點選桌面上的「設定」>進入「系統」>選擇「關於」查看版本資訊
📍Mac用戶：點選桌面左上方的「蘋果圖示」>進入「關於這台Mac」>在「概覽」頁面查看目前的系統版本