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7-11父親節出手了！濃萃美式、拿鐵買一送一　特大咖啡27杯888元

▲八月父親節要來了！7-11祝全台下爸爸父親節快樂，CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與指定商品同品項買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲八月父親節要來了！7-11祝全台下爸爸父親節快樂，CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與指定商品同品項買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

八月父親節要來了！7-11祝全台下爸爸父親節快樂，CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與指定商品同品項買一送一，包括8月2日起至8月8日，行動隨時取「Love Dad」888元優惠組合，可選特大杯美式27杯或是特大杯拿鐵19杯，還有精品拿鐵任選11杯888元；全台7-11門市在8月6日至8月8日限定，濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾買一送一。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1

📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾CITY系列風味指定飲品 ，6.7折（好時經典可可(冰/熱)／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元，（原價75元、特價50元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶 任22杯888元 ，6.8折（原價60元、特價41元）
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白 任11杯888元 ，6.8折（原價120元、特價81元）

▲7-11線上寄杯有馥芮白買2送2，活動至7月1日。（圖／業者提供）
▲7-11馥芮白咖啡相較精品拿鐵，濃縮咖啡比例增加，適合喜歡咖啡濃郁香氣的民眾。（圖／業者提供）
🟡星巴克買一送一
星巴克歡慶父親節，於8月8日當天至全台星巴克門市出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，8月6日至8月7日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。

▲星巴克最新foodomo外送「買一送一」連喝3天！特大杯那堤、冷萃、摩卡可可碎片星冰樂都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克歡慶父親節，於8月8日當天至全台星巴克門市出示指定畫面，享有買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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