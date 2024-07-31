7-11父親節出手了！濃萃美式、拿鐵買一送一　特大咖啡27杯888元

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📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾CITY系列風味指定飲品 ，6.7折（好時經典可可(冰/熱)／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元，（原價75元、特價50元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶 任22杯888元 ，6.8折（原價60元、特價41元）
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白 任11杯888元 ，6.8折（原價120元、特價81元）
🟡星巴克買一送一
星巴克歡慶父親節，於8月8日當天至全台星巴克門市出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，8月6日至8月7日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。