被黃光芹批髒東西、沈富雄轟敗類怒告！親綠名嘴慘遭「法院認證」
民進黨內去年中被踢爆多起metoo性騷醜聞，親綠名嘴、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮為此大力護航，甚至隔空筆戰，針對其評論，前立委沈富雄就在政論節目上以「知識分子的敗類」回應，媒體人黃光芹也痛批「不要臉的髒東西」，陳時奮因此控告沈富雄及黃光芹涉犯公然侮辱罪，但經台北地院審理，一審沈富雄及黃光芹皆被判無罪，陳時奮不服上訴。30日判決出爐，台灣高等法院判決黃、沈2人無罪確定，媒體人黃揚明也直呼「法院認證，溫馨！」
記者王德蓉／綜合報導
黃光芹於2023年6月8日在臉書以「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」為題發文，內容寫道「翁達瑞之流者煽風點火」，翁達瑞見狀也在臉書發布「駁斥黃光芹的惡意攻擊」文章回應。而後，黃光芹又在臉書上發文表示「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西」，被陳時奮提起刑事自訴。經過台北地方法院審理認為，客觀上無法從臉書的言論知悉黃女所指之人為何人，且黃女也未主動連結或轉貼陳男的反擊文章，更未指明其所公開評論者即為陳男，自難認黃女有何侮辱陳男的之客觀犯行及主觀犯意。
而沈富雄上政論節目發表評論時，因夾雜「知識分子的敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚的學者」等主觀詞彙，以回應筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮的評論，遭陳時奮自訴控告涉嫌公然侮辱。一審法官認為，沈富雄不僅是對社會關注的性騷擾議題、立委選舉提名等公共議題作評論，也是對於時事評論家的針貶是出於正確或錯誤資料，恐在輿論上造成正面或負面帶動為之批判，縱然夾雜較為主觀且較粗鄙、不雅詞彙，會使人心感不悅，但從整體脈絡，以及沈、陳均為高等教育的身分背景，且為頗有聲望的時事評論員，沈富雄對於陳時奮的攻擊，深表不贊同意見，難認是出於羞辱、嘲笑或貶損名譽、評價、人格之意思。
陳時奮不服上訴，30日判決出爐，台灣高等法院判決黃光芹、沈富雄2人無罪確定，讓黃揚明發文直呼「法院認證，溫馨！」；粉專「政客迷因」也轉發相關訊息，狠酸「我什麼也沒有說，所以不要覺得好像我在說什麼，懂？」