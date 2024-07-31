柯震東和舒華IG互動遭出征　方志友曝他心情：只是留個言而已

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陶晶瑩夫妻月初時請方志友、楊銘威以及賈靜雯夫婦吃飯，還帶上新朋友舒華，沒想到在餐廳巧遇柯震東，眾人拍了合照PO在社群平台上，引來討論，事後柯震東又在舒華的IG留言，一度被誤會兩人是戀愛關係，柯震東也被舒華粉絲出征，隨後刪掉留言，由於柯震東曾經吸毒被抓，還有他和BIGBANG前成員勝利的來往關係，讓舒華粉絲覺得反感。
方志友曝柯震東心情 虧老公搶和女神合照
方志友今出席活動時被問到此事，輕鬆說，「他（柯震東）沒事！他很自在，也沒什麼，就留個言而已。」心情並未受到太大影響，她也虧老公楊銘威搶著跟舒華合照，「畢竟機會難得！」也誇舒華真的非常漂亮。
迷巴黎奧運最愛小鮮肉 方志友盼孩子學習運動家精神
此次方志友替卡通《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》中的新角色水仙配音，兒子只看過預告片，聽到媽媽的聲音還一度認不出，一直要方志友重複那句台詞，「屁屁啊！」讓她哭笑不得，而最近巴黎奧運如火如荼展開，方志友也很認真觀賽，「會隨時關注台灣的選手，也會看國外的選手，我朋友有去現場，真的好熱血。」至於有沒有特別喜歡的選手？她笑說，「喜歡一些養眼的帥哥！」
由於很多選手都是從小開始學，有沒有替小孩規劃運動項目的學習？方志友說，「他們現在有在學巴西柔術，希望他們學的是選手的精神，但比賽就看他們自己的人生造化了。」
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