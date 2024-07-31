哈瑪斯領袖遇刺！控以色列暗殺 預告將發動戰爭「解放耶路撒冷」
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）自去年10月與以色列的衝突激化，哈馬斯首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）今傳出於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，哈馬斯組織指控這次的刺殺是個懦夫行為，其中還有高級官員向媒體表示哈馬斯不會因此停步，將發動一場公開戰爭來「解放耶路撒冷」要對方準備付出各種代價。
國際中心楊智傑／綜合報導
哈馬斯組織指出，其政治領袖哈尼雅在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇襲身亡，終年62歲。哈馬斯在聲明提到，哈尼雅是受「猶太復國主義者（Zionist）對其位於德黑蘭的住處所發動的危險襲擊中喪命」。
哈尼雅日前出席伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，伊朗革命衛隊聲明則在提到，哈尼雅與1名保鑣在落腳住處遭到攻擊，同時也提到目前正在調查階段，具體死因並未對外公布。
阿克薩電視台（al-Aqsa TV）在報導當中引述哈馬斯高層說法，形容「殺死哈尼亞是懦夫的行為，做出這件事者不會能夠逍遙法外」，另一名高層官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）更公開向媒體表示，哈馬斯是一個機構、一種意識形態，不會受到領袖遇刺身亡這件事就被顛覆。
祖赫里警告，這是令局勢嚴重升級的行為，他說哈馬斯正準備「發動一場公開戰爭來解放耶路撒冷」，並為讓犯下這件事者付出各種代價。