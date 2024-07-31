不再強制65歲退休！他料「1政策」將再掀買房潮　高齡購屋5大趨勢

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購屋主力年齡十年增10歲 65~80房貸正在升高
根據財團法人金融聯合資訊中心房貸流量統計資料發現，近十年申辦房貸的平均年齡愈來愈高，2014年Q1時30歲到35歲是房貸主要族群，但2024年 Q1房貸主力族群則是35～45歲。
值得注意地是，隨著房市置產熱潮以及退休年齡的放寬，原本65歲以上到80歲的銀髮族，申辦房貸比例也正在升高，近十年案件增加一倍以上，達到131.9%。
鄉林不動產研究室表示，購屋主力的高年級化，最主要是房價逐年上揚、自備款也變高，買房準備時間隨之拖長，甚至已經有銀行提供55歲以上銀髮族購屋貸款方案，還將還款年限隨之放寬為30年。
賴正鎰說，國人平均壽命已提高到80歲，長者不再和子女綁在一起，認為將來兩房產品會更多更熱賣。加上現有房子過舊，老屋翻修或都更意願上升，小基地都更或危老案將大增。
Q2以房養老472億元 賴正鎰：推升另一波購屋動機
此外，據金管會最近發布統計，截至2024年6月底為止，國銀以房養老核貸件數累計達8302件、核貸額度達472億元，與去年６月底7222件、核貸額度411億元作比較，兩數據年增都達15％。
賴正鎰認為，政府近年大力鼓勵銀行開辦「商業型以房養老貸款」，擁有房產的高齡者對於未來退休後的安老、疾病或長期看護費用等固定支出相對有保障性，也將催促另一波新的購屋動機。