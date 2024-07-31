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不再強制65歲退休！他料「1政策」將再掀買房潮　高齡購屋5大趨勢

▲立法院修法，不再強制65歲退休，全國商總榮譽理事長賴正鎰公開高齡購屋5大趨勢。（圖／鄉林不動產研究室提供）
▲立法院修法，不再強制65歲退休，全國商總榮譽理事長賴正鎰公開高齡購屋5大趨勢。（圖／鄉林不動產研究室提供）

記者徐銘穗/綜合報導

立法院日前三讀通過「勞動基準法」第54條修正案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，不限定65歲即強制退休。全國商總榮譽理事長、鄉林集團賴正鎰今（31）天說，勞動力遞延退休，代表房地產將產生五大新趨勢，包括「以房養老」方案接受度大增；60～65歲的高齡購屋貸款族群倍增；首購與銀髮搶買兩房產品；老屋翻修案量增加；小面積都更危老改建需求提高。

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賴正鎰說，之前勞基法規定65歲要強制退休，最近才剛鬆綁這規定，他覺得真的是順應少子化後勞動市場人力短缺需求，將有很大的助益，他自己雖67歲，但依舊活力滿滿，「要做到不能做為止」，意味勞動市場量能持續下，房地產也會有新契機。

▲鄉林建設今（4）舉行2024年度記者會，董事長賴正鎰表示，受到近期營造成本大漲15%、碳費開徵在即等因素影響，預料今年房價「這3區」漲10~15%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲賴正鎰認為，65歲退休鬆綁，是順應少子化後勞動市場人力短缺需求。（圖／記者徐銘穗攝）
購屋主力年齡十年增10歲　65~80房貸正在升高

根據財團法人金融聯合資訊中心房貸流量統計資料發現，近十年申辦房貸的平均年齡愈來愈高，2014年Q1時30歲到35歲是房貸主要族群，但2024年 Q1房貸主力族群則是35～45歲。

值得注意地是，隨著房市置產熱潮以及退休年齡的放寬，原本65歲以上到80歲的銀髮族，申辦房貸比例也正在升高，近十年案件增加一倍以上，達到131.9%。

鄉林不動產研究室表示，購屋主力的高年級化，最主要是房價逐年上揚、自備款也變高，買房準備時間隨之拖長，甚至已經有銀行提供55歲以上銀髮族購屋貸款方案，還將還款年限隨之放寬為30年。

賴正鎰說，國人平均壽命已提高到80歲，長者不再和子女綁在一起，認為將來兩房產品會更多更熱賣。加上現有房子過舊，老屋翻修或都更意願上升，小基地都更或危老案將大增。

▲立法院修法，不再強制65歲退休，全國商總榮譽理事長賴正鎰公開高齡購屋5大趨勢。（圖／記者徐銘穗攝）
▲長者不再希望和子女同住，未來兩房型產品將更熱門。（圖／記者徐銘穗攝）
Q2以房養老472億元　賴正鎰：推升另一波購屋動機

此外，據金管會最近發布統計，截至2024年6月底為止，國銀以房養老核貸件數累計達8302件、核貸額度達472億元，與去年６月底7222件、核貸額度411億元作比較，兩數據年增都達15％。

賴正鎰認為，政府近年大力鼓勵銀行開辦「商業型以房養老貸款」，擁有房產的高齡者對於未來退休後的安老、疾病或長期看護費用等固定支出相對有保障性，也將催促另一波新的購屋動機。

▲銀行推「以房養老」方案，60歲以上屋主將房子抵押給銀行，銀行一次性或每個月提供一筆費用作為養老金。（圖／記者徐銘穗攝）
▲銀行推「以房養老」方案，60歲以上屋主將房子抵押給銀行，銀行一次性或每個月提供一筆費用作為養老金。（圖／記者徐銘穗攝）

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