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藥沒吃完怎辦？抗生素等5種藥別丟垃圾桶　專家教處理法以免害人

▲沒吃完藥物不能全丟垃圾桶，若是抗生素、荷爾蒙等5大類高污染藥物，需經特殊處理。（圖／NOWnews資料照）
▲沒吃完藥物不能全丟垃圾桶，若是抗生素、荷爾蒙等5大類高污染藥物，需經特殊處理。（圖／NOWnews資料照）

記者張勵德／綜合報導

家裡的藥沒吃完或打完，該如何處理，可能使某些民眾感到困惑，對此北市衛生局指，一般的藥可直接丟棄，但抗生素等5種高污染藥品與醫材則不宜放入垃圾桶，應送到貼有「臺北市居家廢棄藥品針具檢收站」標章的藥局或醫院回收，以免影響環境與生態。

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北市衛生局稱，為避免居家廢棄藥物不當處理造成環境污染，並減少醫藥資源浪費，北市府透過北市衛生局、北市聯合醫院、北市藥師公會等單位合作，已在北市12行政區的醫院、藥局共設置380個「居家廢棄藥品針具檢收站」，而針對民眾常去的社區藥局，統計近5年來檢收廢棄藥品、針具及容器具，合計約2萬5116公斤，且專業藥師協助檢收指導之餘，還可提供用藥諮詢，民眾一舉兩得。

▲北市設有多處檢收站點，藥局共331個站點、醫院共48個站點。（圖／北市衛生局提供）
▲北市12行政區的醫院、藥局共設置380個「居家廢棄藥品針具檢收站」。（圖／北市衛生局提供）
針對廢棄藥品處理，北市衛生局指，民眾應養成定期檢視家中藥品的習慣，如有逾期、剩餘或變質等情形，若為一般藥物，應將藥品完整留於原包裝中，再直接丟進垃圾袋、隨垃圾車丟棄即可，容器則依回收規定處理。

不過，如為5大類高污染藥物，包括抗生素、荷爾蒙（含類固醇、甲狀腺素）、抗癌與免疫抑制劑、管制藥品及針具針頭，若處理不當，恐造成健康風險，因此須特殊處理，例如使用過的針頭、針具如未經妥適包裝，可能造成針扎受傷，而抗生素、荷爾蒙、管制藥品、抗癌及免疫抑制劑等，若隨意棄置，則可能破壞生物鏈。

此外，上述藥品如為「液體藥品」，若倒入水槽、馬桶再流到下水道，依舊會造成環境污染、影響生態，因此北市衛生局強調，若屬此5大類高污染藥物，均應送至貼有「臺北市居家廢棄藥品針具檢收站」標章的藥局或醫院分類檢收，呼籲民眾一起為環境保護盡份心力。

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