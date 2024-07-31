蝦皮買家「多次不取貨」評分卻超高！資深賣家戳盲點：黑數太多了

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有蝦皮賣家在臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」表示，自己只是在蝦皮賣小東西賺賺奶粉錢，近日遇到一名買家下單，不過該帳號有不少未取貨的紀錄，過去也被好幾位賣家留言酸不取貨，但評價仍高達4.8顆星，讓當事人忍不住向買家大喊，「大哥饒了我吧，我只是賺點奶粉錢！」最後兩人的交易也因此取消。
此話題瞬間引起一票賣家關注，紛紛開始分析這位買家為何多次不取貨，卻仍能有高達4.8顆星的原因。仔細一看，這位買家曾有6次不取貨紀錄而被店家給予一星的評價，但「訂單成功送達比例」卻只有83%。這項數據才能更準確地判斷出買家是否是「常常不取貨」的類型。
其他資深賣家也解釋，「很多買家知道不取貨會被賣家留下負評，所以他們為了逃避負評，就取貨後再退貨，這樣賣家就無法給評價，但這會導致成功配送比例下降。這就是為什麼這位買家的評分高，成功送達比例卻低，因為經常退貨」、「這種客戶更加可怕，賣家不但不賺錢還要倒貼60元運費。有些賣家懶得評分，實際上可能有更多未取訂單，再看一下該帳號未取貨的間隔，每六個月就會有2至3次未取，這表示該帳號可能被蝦皮鎖住貨到付款功能，解鎖後又出來了。」
不只沒取貨！「太有禮貌」也讓造成賣家困擾
除了不取貨之外，買家若是「太有禮貌」，也可能造成賣家的困擾。過去就有蝦皮賣家在社群《Threads》上分享了一個冷知識，從賣家的視角來說，會希望買家「不要跟賣家說謝謝，或是一直傳貼圖」，理由是若他們不進行回應的話，很有可能導致聊聊率扣分，並「呼籲問完問題可以直接已讀沒關係的！」
事實上，針對蝦皮的聊聊回應率的判定，蝦皮賣家幫助中心也有明確指出，若賣家在12小時內沒有回覆，或是12小時後才回覆，都將視為延遲回覆，這將降低聊聊回應率，但若在12小時內，賣家有回覆，這期間和買家之間後續的聊聊不會影響回應率，因此賣家無需在對話中成為最後一個回覆的人以維持其回應率。
但若買家是在「超過12小時」後，又再傳送訊息，這則訊息將被視為新的一則訊息並算入聊聊回應率內。因此未來在蝦皮上購物，若拿到貨品沒有問題，但又忘記與賣家說謝謝的話，記得超過12小時就別再回了，避免造成賣家方的困擾。