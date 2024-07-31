國會改革法案暫時處分 綠大佬見「民調矛盾數據」嘆7字
針對立院三讀的國會改革法案，憲法法庭作出暫時處分判決，並訂於8月6日上午9時至下午5時進行言詞辯論。而《美麗島電子報》日前公布最新民調，對於憲法法庭作出暫時處分判決，有51.9%民眾能接受，但也有高達51.5%的民眾不相信大法官能超然獨立、不受干涉。對此，民進黨大佬、前立委林濁水直言，這個數據背後代表著「民眾高度的無奈」。
記者王德蓉／綜合報導
《美麗島電子報》公布最新民調，詢問民眾「目前司法院15位大法官是蔡英文擔任總統時提名而且立法院同意，當時民進黨立委席次超過半數是國會最大黨。您相不相信目前司法院15位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉？」結果顯示，有36.0%民眾表示相信（其中11.0%很相信、25.0%還算相信），51.5%不相信（其中27.5%很不相信、24.0%有點不相信），未明確回答有12.5%。從以上結果分析，超過半數民眾不相信目前15位大法官能超越黨派、超然獨立。
至於「立法院最近通過的法律修正案有人說是國會改革，也有人說國會擴權，憲法法庭認為可能對憲法有重大損害，所以裁定這項修法暫停適用，在憲法法庭辯論後才會宣判這項修法有沒有違反憲法。您對憲法法庭裁定立法院這項修法暫停適用，能不能夠接受」的題目中，有51.9%能夠接受，25.6%不能接受，未明確回答有22.4%。
對此，林濁水在臉書發文指出，「美麗島民調，民眾對憲法法庭裁定立法院這項修法暫停適用，有51.9%民眾表示能夠接受，只有25.6%不能接受。這個數據很令藍白灰頭土臉。但是同一個民調又發現，高達51.5%民眾不相信目前司法院15位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉，相信的只有36.0%。這數據又令民進黨氣結。」
林濁水表示，矛盾的數據透露出的是，民眾高度的無奈，他直言，大法官是不公平的，但是拒絕大法官的栽定又會天下大亂。在菁英中的菁英的大法官之前，民眾真堪同情。