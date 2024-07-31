多女星爆甲狀腺癌　全球首創！台大醫發現尿液生物標記可追蹤復發

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這項研究由王治元及其團隊進行，針對新診斷的甲狀腺乳突癌及濾泡癌患者，分別在術前、術後、術後3個月和6個月收集尿液樣本並分析，結果顯示，術後患者的 U-Ex Tg 濃度與腫瘤大小、病理分期等，呈現顯著相關性，特別是在傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，U-Ex Tg 的濃度仍可顯示腫瘤的殘留或復發。
針對甲狀腺癌，台大醫院內科部主治醫師蔡元祐說，此症患者接受甲狀腺全切除術及放射性碘治療後，傳統上依靠血清甲狀腺球蛋白監測有無殘留或復發，但血清甲狀腺球蛋白檢測可能受到抗甲狀腺球蛋白抗體的干擾，並且需要昂貴的「重組人類促甲狀腺激素」（rhTSH）刺激，才能提高檢測靈敏度，平均每次費用約4萬元，給患者帶來額外的經濟負擔和不便。
蔡元祐表示，此次發表的新型生物指標U-Ex Tg，具有無侵入性、重複性高的優勢，且研究顯示，即使在傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測到的情況下，U-Ex Tg仍能顯示甲狀腺癌的復發趨勢，為術後追蹤提供更靈敏、更可靠的手段。
此外，研究團隊還分析尿液中另一種蛋白質、半乳凝集素-3（galectin-3），以驗證U-Ex Tg 的趨勢變化。半乳凝集素-3 是已知與甲狀腺癌發生及轉移有關的蛋白，與U-Ex Tg同步監測，可提供更全面的復發預測。
王治元副表示，此研究不僅為甲狀腺癌患者提供更靈敏的術後追蹤工具，還有望減少患者的經濟負擔和心理壓力，相信隨著更多臨床數據積累，U-Ex Tg及其相關尿液外泌體胜肽組（Peptides Panel），將成為未來甲狀腺癌術後追蹤的標準檢測法。
目前這項創新技術已經獲得台灣、日本和美國的發明專利保護，未來研究團隊將進一步擴大樣本量，進行多中心、大規模的臨床試驗，以確定U-Ex Tg在不同類型、分期甲狀腺癌的應用效果。