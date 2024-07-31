點三媽臭臭鍋外送拿到「蟑螂醬包」！foodpanda出面：已進行退款
有網友在Threads上爆料指稱，昨（30）晚透過外送平台foodpanda點了三媽臭臭鍋外送，已經封口的豆瓣醬竟然出現蟑螂，讓原發文者傻眼直呼：「有夠噁，食安問題很大」，民眾向店家反映卻僅得到「醬料包是工廠代工」的回應。外送平台也出面，表示已經進行退費處理。
記者周淑萍/綜合報導
有網友在Threads發文，下班點了三媽臭臭鍋的外送，因為喜歡豆瓣醬，除了隨附醬料之外，又多花5元再加點1包豆瓣醬，沒想到包裝內竟藏一隻蟑螂，讓民眾氣炸。針對該起爭議，《NOWnews今日新聞》記者今稍早致電三媽臭臭鍋台中中華店，店員僅回覆中午主管將到場，但是記者之後再致電直到下午都無人接聽。目前尚未有近一步回應。
負責外送的foodpanda平台，向《NOWnews今日新聞》透露，售出問題醬料的店家是三媽臭臭鍋的加盟店，提供給消費者的醬包是總部統一供給，目前後續已經由三媽臭臭鍋總部介入處理。而foodpanda已經針對有問題的項目進行退款，並提供優惠券。
同時為了減少食安上的疑慮，提到將研議要求店家提供相關環境消毒及食品檢驗證明，並提醒消費者如果有食安上的疑慮，建議可先拍照存證，並透過APP的24小時線上真人客服即時反映，才能保障自身權益。