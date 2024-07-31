馬舍撿到「迷你垃圾獸」！洗完澡大轉變驚呆 賣萌吐舌頭融化全場
還以為是青蛙！英國一名女子日前在馬舍發現一隻黏滿乾草的「垃圾獸」，聯絡相關單位後，才發現是一隻遇到困難的蝙蝠，經過救援團隊協助，該隻蝙蝠洗完澡已經變得神清氣爽，甚至還會吐舌頭賣萌，可愛畫面讓不少網友被融化。
記者賴禹妡／綜合報導
該名英國女子日前在馬舍發現黏滿乾草的小動物，原先以為是一隻青蛙，但又覺得越看越奇怪，而她不久前才救過一隻蝙蝠，送交給救援單位「SamBee's Bat Care」，因此她隨即聯想到，這很有可能是受傷或遇到困難的蝙蝠。
女子隨後就聯絡「SamBee's Bat Care」，再次向志工請求幫助。救援人員Sawyers透露，這名女子十分善良，還自行開車約50公里將蝙蝠送到救援中心，後續也經常打電話詢問蝙蝠的狀況，非常照顧落難動物。
而這隻被救援的蝙蝠被取名為Mikey，抵達救援中心時出現脫水、體重過輕、神情緊張的情況，可以看出牠的翅膀被黏在一起，其中一隻耳朵也被黏到頭上，在經過救護人員仔細清洗後，Mikey終於能舒服地拍打翅膀，精神也舒緩許多。
Mikey洗完澡後，被送進保險箱維持24小時，確保身上的水完全乾燥，健康狀況也明顯好轉，只要再增加1公克體重，就能轉往飛行學校確認飛行能力，等到確保Mikey的求生能力無虞後，未來就會被釋放回野外生活。