英特爾裁員！預計大砍千人 轉型計劃聚焦投資先進晶片技術
根據《彭博社》報導，晶片製造大廠英特爾計劃裁員數千人，來降低成本，以資助經濟復甦，以及應對市場份額下降的問題，公司目標是在2025年後，每年節省高達100億美元，聚焦在先進晶片技術的投資，以及擴展代工業務。
記者鄭妤安/台北報導
英特爾今年起今股價已下跌40%，預計將在8月1日發布最新財報。報導指出，英特爾至今仍然是個人電腦和伺服器市場的主要參與者，但一直難以跟上AI應用晶片不斷增長的需求。執行長季辛格（Pat Gelsinger）已啟動轉型計劃，以重新獲得公司的競爭優勢，重點關注重振其製造能力、投資先進晶片技術以及拓展新市場。
監管文件顯示，2022年10月，英特爾宣布了一項包括「人員行動」在內的成本削減計劃，內容主要提到，去年公司將年度成本削減30億美元，將晶片製造商的員工人數從一年前的13萬1900人減少到2023年底的12萬4800人。英特爾於去年2月表示，該計畫預計到 2025年每年可節省80億至100億美元的成本。
根據倫敦證交所（LSEG）數據指出，分析師推估英特爾Q2營收將與去年同期大致相同，其中資料中心和AI部門將下降23%。 投資者預期，拜登政府將推動北美晶片製造，以實現供應鏈多元化並減少對台灣的依賴，從而提振英特爾的前景。