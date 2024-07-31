《新楓之谷》夏季改版第二彈！海外職業「墨玄改編」最強武神登場

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《新楓之谷》夏季改版第二波，今年夏天最熱血的「墨玄改編」正式上線！改編自2021年推出的墨玄職業，為了更彰顯身為「玄山派」弟子墨玄的武神特點，「墨玄改編」的基本造型不僅更帥更霸氣，在技能操作及特效面也全面升級！此次改編移除過往不便的連技攻擊方式，並新增「玄山招式展開(天)」和「玄山招式展開(地)」等技能，大幅強化打擊的流暢感，就是要讓玩家們親眼見識強大的「武神之力」！
配合「墨玄改編」神武登場，紀念活動「小小的特別訓練」也同步推出。活動分為消滅BOSS任務的「天」訓練，以及消滅等級範圍內怪物任務的「地」訓練；當訓練達成指定程度可獲得豐盛獎勵，包含具紀念價值的「武神椅子」、大受玩家歡迎的「靈魂艾爾達碎片交換券x150」、「極限成長密藥」，以及各項幫助玩家快速提升實力的道具！另外，還可搭配1+2的「究極燃燒」，練1等追加2等，讓等級提升更快速，再使用「菇菇通行證」在指定等級獲得道具及裝備。
新成長系統「聯盟神器」登場、六轉HEXA系統全新技能開放！公會城獎勵改動同步公開！
夏季改版二波的另一亮點為全新成長系統「聯盟神器」，完成每日任務及成就即可獲得神器點數，可用於強化神器的效果。除了常見的BOSS傷害、無視防禦率等，神器還提供無視冷卻時間機率、爆擊傷害等各種強力效果，玩家可透過體驗遊戲中各種不同的樂趣，來強化角色！
同時，極受玩家關注的六轉HEXA系統也開放全新技能囉！六轉全新共用核心與精通核心，可強化所有職業的精通技能，為玩家提供更強大、更猛烈的攻擊力，以及更多樣化的遊戲體驗。其中，新共用技能HEXA核心，靈魂雅努斯將靈魂艾爾達所擁有的根源力量，導引出兩種不同的樣貌。
📍靈魂雅努斯 : 清晨
靈魂艾爾達不斷創造和召喚循環的線索，靈魂艾爾達的流動不斷變化，會攻擊周圍的敵人；召喚時不能距離其他循環太近或太遠，即使攻擊有反射狀態的敵人亦不會受到傷害。
📍靈魂雅努斯 : 黃昏
自動發散內在的靈魂艾爾達。被散發的靈魂艾爾達所引導的純粹能量，將凝結成太初之結晶傾洩而下，即使攻擊有反射狀態的敵人亦不會受到傷害。
此外，深受玩家喜愛的社交系統公會城獎勵改動同步公開！即日起透過公會城副本可獲得更高的經驗值，還可以從公會城每週獎勵中取得靈魂艾爾達碎片！兩種內容皆可在新增的公會研究中解鎖喔！改版詳細內容請以《新楓之谷》網頁為主。
《新楓之谷》攜手iPASS一卡通第二波合作公開
《新楓之谷》與iPASS上月底攜手推出五款經典角色一卡通後，深獲玩家喜愛！雙方宣布第二波合作，再度推出三款情境造型一卡通，包括首度推出的鑰匙圈款，使用攜帶上更加方便！三款全新一卡通將於8月14日起於7-ELEVEN OPEN POINT APP套組限量預購、8月21日起7-ELEVEN實體販售，想要收藏的玩家千萬不要錯過！