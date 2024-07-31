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台北市寶可夢機台消失了！官方證實「機台大移動」　新地點一次看

▲《寶可夢加傲樂》台灣相當受到歡迎，各個年齡層都有大批粉絲，常常能看到家長帶著孩子排隊等待機台的畫面。（示意圖／《爆廢公社》）
▲《寶可夢加傲樂》台灣相當受到歡迎，各個年齡層都有大批粉絲，常常能看到家長帶著孩子排隊等待機台的畫面。（示意圖／《爆廢公社》）

記者潘毅／綜合報導

《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）在台灣相當受到歡迎，各個年齡層都有大批粉絲，甚至常常能看到家長帶著孩子排隊等待機台的畫面。不過近期台北市超商內大量機台消失，也引發家長怨聲。對此，SEGA Taiwan官方今（31）日稍早也證實「機台大移動」，同時公布許多機台撤機與新設置點，一對比更能看出，台北市原先設有的大量機台，將撤往基隆、桃園、新北等地。

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SEGA Taiwan今（31）日發出「機台大移動公告」 ，表示近期機台移動，機台鋪設皆符合法規，機台設置依各商圈屬性型態進行調整，新增店鋪之機台將於8月3日前陸續抵達，同時也提醒民眾與玩家，機器營運請依照現場店鋪為主，可先致電詢問機器是否已經開啟營業，以免白跑一趟。

▲SEGA Taiwan發出「機台大移動公告」 ，並公布《寶可夢加傲樂》新設置地點。（圖／SEGA Taiwan臉書）
▲SEGA Taiwan發出「機台大移動公告」 ，並公布《寶可夢加傲樂》新設置地點。（圖／SEGA Taiwan臉書）
仔細一看《寶可夢加傲樂》機台的新設置地點，只有Ga-Olé Station TAIPEI 仍在名單上，其餘機台新設地點主要前往基隆、新北、桃園等地的超商；至於撤除名單則更有超過7成都位於台北，大多數都為超商內的設點。

公告曝光後，也讓大批住在台北的玩家更加無奈「台北的機台剩下只剩寶可夢中心和北車有...以後要玩還要搭車到外縣市」、「以前常去的地方都撤掉了」、「這種管理方式...要不要距離學校太近的超商都禁賣菸酒算了」、「台北市大安區最慘」。

▲寶可夢機台撤機地點超過7成位於台北市。（圖／SEGA Taiwan臉書）
▲寶可夢機台撤機地點超過7成位於台北市。（圖／SEGA Taiwan臉書）

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