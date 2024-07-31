美國擬擴大限制對中晶片出口 路透披露：台灣受影響但荷日韓豁免
《路透社》今（31）日獨家披露，美國政府正在研擬於下個月公布新規，擴大阻止外國企業向中國晶片製造商出口半導體製造相關設備，不過，包括日本、荷蘭和韓國在內等多國將得到豁免，而包括台灣、新加坡、馬來西亞和以色列則會因此受到影響。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，美國準備進一步阻止其他國家企業向中國出口半導體製造設備，為了降低對盟友的衝擊，匿名消息人士表示，日本、荷蘭和韓國將被排除在新規之外，也就是說像艾司摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）這樣的關鍵製造商將不受影響。消息曝光後，也讓艾司摩爾和東京威力科創的股價大幅上漲。
消息人士透露，這項新規定是「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）的延伸，將鎖定禁止中國最先進的6家晶圓廠接受來自其他國家的出口，但具體是哪幾家中企，目前還無法確認。
報導指出，華盛頓正在尋求對中國的半導體產業持續施壓，但又不想激怒盟友，所以才提出豁免的安排，會受到出口新規限制影響的地區則包括以色列、台灣、新加坡和馬來西亞。
消息人士表示，最新出口管制規定只要設備中採用了包含美國技術的晶片，就可以被列入出口管制，將堵上「外國直接產品規則」的漏洞，外國直接產品規則是指如果產品使用美國技術製造，美國政府就有權阻止其銷售，即使製造地在美國之外。
消息人士也強調，目前計畫仍處於草案階段，研擬過程中仍有可能生變，豁免對象可能會包括其他國家，限制對象也可能會擴及中國最先進的6家晶圓廠之外。對於《路透社》的報導，美國商務部發言人拒絕置評。