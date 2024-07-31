影／黨內「烏鴉」首開會！賴清德勉勵新任黨職　盼能做到這些事

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賴清德一開始表示，要感謝黨部同仁的辛苦，在他就任總統後的第一個全代會圓滿落幕，完成了新一屆的黨職選舉；也要恭喜所有新就任的中常委、中執委、中評委，各位扛下了更多的責任，也肩負起擦亮民進黨招牌的重責大任。
賴清德提到，他要與新任的中常、執、評委共勉，繼續堅持民進黨的理想，可能有人會說，討論理想是不切實際的，但事實卻是正好相反，「師出有名，才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾的支持」。
賴清德指出，上週凱米颱風來襲，造成全國超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失，目前累計超過數十億元；許多地區也發生淹水、土石流，造成國人房屋、車輛等生命財產的災損。
賴清德說，當時也正在一年一度的「漢光演習」，在颱風開始造成影響後，國軍也立即轉為救災任務，全力投入守護國人生命財產安全的工作，中央政府各部會，也在各地方政府、以及黨公職的配合之下，連日兵分多路勘災，掌握第一線的狀況。
賴清德進一步說，行政院也已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損；接下來，也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，也能夠協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。
賴清德表示，這次颱風的災情，也顯示在極端氣候下，強化社會韌性的重要性，「我們要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施」。
賴清德提到，社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應。
此外，賴清德表示，在離台灣六小時時差的巴黎，巴黎奧運代表團正在努力拚搏，為國爭光，巴黎文化奧運台灣館，也正在發光發亮，開幕三天入場人次就破萬，「我要感謝所有投入的選手和夥伴，讓世界看見台灣」。
賴清德強調，每一位出征奧運的選手，都非常不簡單。所有的台灣好手，面對高強度、高壓力的挑戰，都是用最認真的態度，來爭取最好的成績，「我們也一起用最熱情的態度，來為國家代表團加油，也預祝他們能有最好的成績，給他們最大的支持。謝謝大家」。
據轉述，多名中常委聚焦颱風災後處置，王定宇關切泡水車議題、陳亭妃呼籲農業、漁業、牧業補助標準應一致，林俊憲則呼籲補償措施申請程序應從簡；莊瑞雄建議，屏東東港、林邊堤防整治進度要加速；蘇治芬則說，雲林這次災情是因為有大排水溝在施工，政府除了補償，還要協助產業升級輔導，避免淪為大撒幣。
中執委林岱樺建議，提供受災戶無息或低息貸款，如泡水民宅上限30萬元低利率貸款、受災工廠上限5000萬元低利率貸款、服務業則是上限100萬低利率貸款。
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