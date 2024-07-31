天香樓前主廚楊光宗復出！有「古菜傳人」稱號 新餐廳8/1可預約
亞都麗緻內連續多年獲米其林一星的杭州菜餐廳「天香樓」前行政主廚「宗哥」楊光宗，於2022年離開，至今一年多來，喜愛他菜色的饕客期待他的復出，如今確定楊光宗將加入「aMaze 心宴餐廳」，新餐廳8月1日起接受訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
在亞都麗緻「天香樓」原本已待27年的行政主廚楊光宗，在當時被業界許多人稱為「古菜傳人」，因為台灣天香樓一脈相承自1927年創立的杭州天香樓，楊光宗不僅保有天香樓最早的菜譜，也會從古籍中找出菜色的描述，因此楊光宗肩負著把杭州菜的老滋味代代傳下去之使命，而他當時的招牌菜包含神仙魚丸鴨湯、東坡肉等。
2022年楊光宗離開天香樓之後，一年多來老顧客無不等待他的新消息，如今確認，他將復出於大直新餐廳「aMaze 心宴餐廳」，端出中菜新境界，菜色內容很令人期待，明天8月1日起接受訂位。
而離開原餐廳的知名大廚，還有連續5年榮獲米其林三星殊榮的「頤宮」前主廚陳泰榮。今年初因應高雄國城建設集團，粵菜名廚陳泰榮(早哥)擔起餐飲總監之職，攜手40年資歷的港籍主廚胡鑑波，共同掌管頂級粵菜餐廳《雋 GEN》，標榜「食材上選、細工、滋味正宗」，傳統與創新各半，餐價每人每套最低3,680元起。