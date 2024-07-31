土石流險埋員工！台鐵工會痛批「搶通罔顧安全」：該區間應先停駛
天氣變化多端，台鐵近期多處軌道都在進行修復工程，其中北迴線崇德段遭到大量土石流淹沒軌道，險些活埋員工，事後台灣鐵路公司決定暫停夜間施工，改在日間搶修。台灣鐵路產業工會今（31）日呼籲，壓縮施工時間的「搶修」觀念，就是不顧員工與旅客安全的決策，寧可「無限期該區間暫停行駛」，也不要再發生搶通後又發生事故的狀況。
記者林則澄／台北報導
由於最近天氣多變，台鐵多處軌道損壞需要進行修復工程，周邊施工環境也因颱風「凱米」影響飽含風險，上週花蓮北迴線崇德段山崩險些造成員工活埋，台鐵產業工會表示，交通部與台鐵公司對此卻只暫停夜間施工，仍重「搶修」觀念，但在壓縮施工時間之下，犧牲的是完整安全評估與防護措施，也是不顧員工及旅客安全的決策，「李孟諺部長所謂安全的搶通，是矛盾且荒謬的說法。」
台鐵產業工會說明，403花蓮強震過後，台鐵在短時間內搶修通車，然而陸續發生落石砸落自強號、掉落至軌道上等事故，早已表示花東路段需要的不僅是搶通，而是對於周遭防護需再進行評估與強化工程，否則只會一再進入搶通與停駛的惡性循環，而讓旅客更加不信任台鐵能夠提供安全的運輸，更置所有員工在職安風險之中，難以相信這是帶來安全改革的公司化結果。
台鐵產業工會要求，台鐵不要著急著搶通，而是重視搶通人員的安全，重新評估受損狀況，寧可「無限期該區間暫停行駛」，直到修復確保安全無虞、防護措施完善，再以公告周知即將恢復行駛，也不要再發生搶通後又發生事故的狀況。
另因颱風「凱米」影響範圍包含東西幹線，台鐵產業工會主張尚未修復前先分割南北運轉，並且清楚告知旅客，北線最長就是「蘇澳到嘉義」、南線最長就是「花蓮到新營」，重新安排車次運作才能避免旅客抵達停駛路段後在接駁站大排長龍或買不到票，衍生不必要的糾紛。