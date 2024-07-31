哈馬斯領袖遇刺！中國外交部譴責暗殺行為 中國學者分析中東亂局
哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）今（31）日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，有哈馬斯高級官員揚言將發動一場公開戰爭來「解放耶路撒冷」，要以色列付出代價。對此，中國外交部表示高度關注此事，並譴責暗殺行為。有中國學者分析以色列想藉「定點清除」哈馬斯重要人物來瓦解哈馬斯，但這樣恐怕只會讓哈馬斯抵抗以色列的念頭更堅定，中東緊張局勢將進一步升高。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部發言人林劍被問到哈尼雅遇刺一事，表示高度關注此事，「堅決反對並譴責暗殺行為，對這起事件可能導致地區局勢進一步動盪，深感憂慮。中方一貫主張透過談判對話解決區域爭端，加薩應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級」。
另外《澎湃新聞》也詢問了西北大學以色列研究中心主任王晉以及上海外國語大學中東研究所副教授韓建偉，兩位中國學者針對哈尼雅遇刺一事分析，兩人認為哈尼雅無庸置疑是哈馬斯領導階層最核心的一把手，但是即使他去世，哈馬斯的組織與作戰能力並不會因此瓦解，以色列想藉「定點清除」哈馬斯重要人物來殲滅哈馬斯，恐怕會事與願違，反而讓巴勒斯坦民眾更加堅定抵抗以色列的決心。
另外，哈尼雅因參加伊朗總統就職典禮遇刺，等於直接打臉了伊朗的安保工作，要完成這樣的行動絕對需要很多情報和長期佈線，這事件會極大影響以色列和伊朗之間的關係，可能會造成新一輪衝突加劇，且以色列與黎巴嫩真主黨的摩擦與軍事行動也持續在升級，中東地區恢復和平恐怕更加遙遙無期。