百萬YTR鬧翻美女前主持！Una怒「影片全被下架」　窮奢極欲反擊了

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在2024年1月份，「一個離不開錢的頻道」窮奢極欲突然改變了頻道風格，從最早的旁白配音敘事的做法，改成找來一位女主持人實際前往各種地方街訪或體驗的形式，而這位女主持人就是Una郭芳岑，她的美貌也一度引發社群轟動，粉絲們更將窮奢名句改為「一個離不開Una的頻道」。
Una加入後，也讓窮奢極欲的聲勢更上一層樓，訂閱數已經高達116萬，但在7月16日Una也在個人社群上宣布，未來不會在窮奢極欲繼續發片。隨後過去Una有現身的影片，也陸續從窮奢極欲頻道上消失，轉成私人影片。
窮奢極欲下架所有現身影片！Una不滿發動態訴苦
近期「窮奢極欲」頻道突然開始陸續下架之前有Una現身的影片，這讓Una今（31）日忍不住在IG上發出限時動態與粉絲吐露心聲：「大家我發現一件很可怕的事，我曾經的影片都被下架了，這不叫合作吧。我原本也沒想要紅，只是想領正常薪水，結果互惠到我待不了台北，現在還要把我自己做企劃、寫腳本的影片履歷都下架。」
Una也認為前東家的這些舉動，真的有些過分，「為什麼是我一直要思考我錯在哪裡？還好最後沒有簽要罰100萬的保密協議，我現在氣到冒冷汗，我覺得我需要一個公道，畢竟被說紅了就要單飛自己做，也是蠻困擾的，是逼不得已到最後，想要試試看理想，但卻連正常的生活品質都達不到，直到我出來自己做」，種種控訴曝光，也讓網路社群立刻引爆熱議。
百萬YTR頻道鬧翻前主持！窮奢極欲反擊了
針對前主持人Una的所有控訴，窮奢極欲也在Youtube社群上列出4點回應，完整內容如下：
首先，對方極力主張和強調一直以來的合作模式是「互惠」的關係，是不實的指控！我們一開始沒有作出回應是念及以往曾經合作的關係，以及不想要破壞她的人設，故希望大家都能夠好來好去。我們可以告訴大家她的每一支影片我們都有付錢，而且還配了一個拍攝和剪輯給她，就是她的男朋友，兩個人都有付薪水，金額也是大家同意後決定的（有記錄），但是更新量（一週一更）沒有符合我們的要求是其中之一不再合作的原因。
第二為什麼會刪掉她以往的影片呢？
因為我們看到她離開後不久馬上簽了另一間行銷公司，這讓我們覺得不被尊重（被利用完即棄的感覺），同時我們不清楚他們未來會走什麼方向，所以希望靜靜地把她有關的影片刪掉避免日後大家誤以為我們還有合作關係。同時我們跟她的拍攝的每一支影片都有付費包含拍攝成本，她也獲到了非常好的曝光機會，我們沒有任何覺得虧待她的事情。
第三點是我們並沒有跟她有簽約關係，這也是不再合作的原因。在她有討論度後，我們有嘗試討論簽約事件，但對方明確表示不願意，我們也就沒有強迫簽約而選擇靜靜地停止合作。作為一個沒有簽約的主持人能在百萬頻道上持續曝光和支付薪水，而我們是一間有營運的公司，這已經是我們最大的讓步。就算她不在頻道上創作，也能在任何地方創作，若一個主持人離開團隊不久就馬上攻擊原公司是為何意？
第四點她講到搬回台中是因為我們，第一我們得到的回應是回台中男朋友家可以更好控制成本，第二對方不簽約我們也停止合作，台北生活成本的負擔也不在我們身上（她有新公司），所以希望對方不要把什麼事情都扣在我們頭上，謝謝。