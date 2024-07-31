全聯中元節拚了！滿499元現折50元　百件商品買1送1「蠔油44元」

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◾8月3日、4日、10日、11日全店日用品單筆每滿499元現折50元（日用品泛指非食品類商品）。
◾8月3日、4日、10日、11日，以及8月15日至8月18日，共計8天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點。
◾8月22日前每週六、日、一，功能性保健食品單筆每滿888元現折100元。
◾8月22日前沖泡飲品單筆每滿299元現折30元。
◾8月22日前指定國產啤酒單筆每滿299元現折20元。
📍即起至8月8日前，全聯會員買一送一
◾三好米星川米(1.5kg(二等米))買1送1，原價169元、特價85元
◾大同螺陽黑豆伯壺底清油(400ml)／大同螺陽黑豆伯壺底油膏(420g)買1送1，原價216元、特價108元
◾大同秋菊黑豆蔭油膏(420g)／大同秋菊黑豆蔭油(400ml)買1送1，原價135元、特價68元
◾金蘭陳年香菇素蠔油(1000ml)買1送1，原價88元、特價44元
◾苔嗑厚切海苔椒鹽風味(30g)買1送1，原價89元、特價45元
◾盛香珍Dr.Q茶蒟蒻-多多綠茶(210g)／盛香珍蜜蜂工坊Dr.Q蜂蜜梅子蒟蒻(228g)買1送1，原價79元、特價40元
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◾買一送一清單
此外，比利時的廚具品牌BergHOFF 貝高福，兼具功能性與時尚設計的LEO系列子系列「BALANCE」首度於臺灣登場，即起至8月11日前參與膳魔師品牌週，推出全面8折的優惠價格；首四日7月25日至7月28日再加碼滿額現折優惠，消費滿2200元現折200元、消費滿5000元現折500元。
全系列推出共十款陶瓷塗層不沾鍋具及多款餐廚配件，鍋具包含符合亞洲人料理習慣的28cm炒鍋、適用於家庭人口數較多的32cm平底鍋等。不沾鍋鍋身更使用再生材料製成，搭配獨家研發，通過SGS 235項檢驗認證、不含PFAS的「CERAGREEN陶瓷不沾塗層」，耐用且安全健康，全覆底的導磁設計讓受熱更為均勻，且適用於各種爐具，擁有優異導熱效果，可以有效縮短烹調時間。
BergHOFF 貝高福也將巡迴北中南開設快閃店，7月27日至8月6日率先於新光三越台中中港店開跑；7月30日至8月12日 新光三越台北站前店接續展開；9月3日至9月18日，高雄漢神巨蛋購物廣場壓軸登場。