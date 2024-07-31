哈尼雅被殺 調停人卡達不忍了：暗殺對方談判代表如何實現停火？
哈馬斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）今（31）日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，以色列雖未表態犯案，但哈馬斯高層以及外界多認為哈尼雅之死是以色列下殺手。對此，一直居中調停哈馬斯與以色列停火談判的卡達也不忍了，卡達首相阿勒薩尼（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）直言，「當有一方暗殺對方談判代表時，停火協商要如何成功？」
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，卡達一直在哈馬斯和以色列之間斡旋停火談判，如今隨著在談判中扮演重要角色的哈尼雅被殺，談判如何進行下去也引發關注。卡達外交部發聲譴責暗殺是令人髮指的罪行，公然違反國際法和人道主義法。
卡達首相阿勒薩尼更表示，在談判協商進行的同時，政治暗殺與針對加薩平民的攻擊持續進行，「這讓我們不禁要問，當有一方暗殺對方談判代表時，停火協商要如何成功？」阿勒薩尼強調，實現和平需要各方認真看待，以及全球明確主張停止漠視人命。
《BBC》報導分析，雖然以色列並未承認暗殺哈尼雅，但無論如何，哈尼雅死後哈馬斯肯定得選出哈尼雅的繼任者，也要重新尋找談判代表，這可能會是一個複雜而漫長的過程。《BBC》也指出，中東正處於極度危險時刻，真主黨的指揮官遭空襲，胡塞組裝與以色列互相駁火，而哈尼雅死在德黑蘭更讓伊朗蒙受羞辱，鄰近中東國家紛紛表態譴責以色列。尤其暗殺發生於美國多次揚言停火快要達成協議的此時，外界很難不認為以色列根本無意達成和平。