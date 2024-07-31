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波音宣布新任CEO！工程師出身　要扭轉波音事故頻發形象

▲美國航空巨頭波音公司（Boeing）週三宣布新任CEO由奧特伯格（Kelly Ortberg）出任，奧特伯格是工程師出身，擁有機械工程學位，他將肩負扭轉波音事故頻發形象的使命。圖為波音777x。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國航空巨頭波音公司（Boeing）週三宣布新任CEO由奧特伯格（Kelly Ortberg）出任，奧特伯格是工程師出身，擁有機械工程學位，他將肩負扭轉波音事故頻發形象的使命。圖為波音777x。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國航空巨頭波音公司（Boeing）週三宣布新任CEO由奧特伯格（Kelly Ortberg）出任，奧特伯格是工程師出身，擁有機械工程學位，曾擔任航空零件企業洛克威爾柯林斯（Rockwell Collins）執行長多年，他將肩負扭轉波音事故頻發形象的使命，拯救虧損連連陷於困境的波音公司。

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根據《CNN》報導，奧特伯格在聲明中表示，對於加入波音感到十分榮幸和謙卑，盛讚波音是航空業標誌性的公司，擁有悠久的歷史，長年扮演航空業的領導者和先驅，奧特伯格表示自己會與公司同仁一起努力，延續波音的優良傳統，並將安全和品質放在首位。

▲波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，17日阿拉斯加航空又傳出波音客機擋風玻璃碎裂的飛安事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲波音近幾年來出包事件不斷，日前與美國司法部達成認罪協議，願賠天價罰金。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，選擇具有工程背景而非金融背景的人士出任CEO，波音想要改善生產品質的企圖昭然若揭，不過波音目前面臨重重困難，自2019年後就陷入虧損，最近又因飛安事件與美國司法部達成認罪協商，必須支付2.436億美元的罰款，被內部吹哨人指控波音生產流程控管有問題，更是重創公司的形象與聲譽。

波音董事長莫倫科夫（Steven Mollenkopf）表示，奧特伯格經驗豐富，在業界深受尊敬，對於建立強大的團隊和主導複雜的工程與製造享有盛譽，期待他能帶領波音度過這一重要時刻。

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