阿嬤家庭院驚見「2隻虎斑幼貓」打鬧！孫女一看嚇壞：那不是貓欸

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加拿大女子達羅夫 (Sukh Daroff) 的祖母住在卡加利（Calgary）郊區，她到祖母家時在後院看到身上有豹紋花色的貓咪一家三口，貓媽媽帶著兩隻幼貓開心在花園和前廊的台階上玩耍。
@soophdalaofReplying to @Ginger Molly one day Marty will climb the tree!! 😂😂 #babybobcat #bobcats #babyanimals #calgary #kittens #wildanimal #wildlife #canada #babybobcats
♬ Funny - Gold-Tiger
但這一家三貓可不是一般的流浪家貓，而是分布於美北洲的野生中型貓科「截尾貓」（美國猞猁），牠們直接把阿嬤家當成遊樂園，也讓身為孫女的達羅夫擔心極了。
然而阿嬤本人卻相當淡定，因為她早就知道這個截尾貓一家的存在，也能好好與之和平共存，每當阿嬤要出門或到庭院澆花時，都會先拿起家裡的鍋蓋敲出聲響，提醒貓媽媽有人會經過庭園，而貓媽媽也會識相的帶著孩子暫時離開。
截尾貓小檔案
棲息分布地：美國、加拿大，野外總數約300萬隻
體型：成年個體約70至100公分，是普通家貓的兩倍大
飲食習慣：雜食性（肉食為主），野兔、鹿、叉角羚，老鼠、昆蟲都是獵物