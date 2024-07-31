台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

阿嬤家庭院驚見「2隻虎斑幼貓」打鬧！孫女一看嚇壞：那不是貓欸

▲一位加拿大女子返回祖母家時，卻看到了令人驚訝的一幕，兩隻虎斑幼貓正在庭院的樓梯上玩耍，卻嚇到發不出聲音。（圖／Tiktok@soophdalaof）
▲一位加拿大女子返回祖母家時，卻看到了令人驚訝的一幕，兩隻虎斑幼貓正在庭院的樓梯上玩耍，卻嚇到發不出聲音。（圖／Tiktok@soophdalaof）

記者潘毅／綜合報導

看到貓咪玩耍打鬧，許多人第一時間都會被可愛模樣萌翻。不過有一位加拿大女子返回祖母家時，卻看到了令人驚訝的一幕，兩隻虎斑幼貓正在庭院的樓梯上玩耍，但這些小貓並非家貓，而是野生的「截尾貓」，旁邊還有一隻大貓在盯哨守護，讓她驚嚇不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大女子達羅夫 (Sukh Daroff) 的祖母住在卡加利（Calgary）郊區，她到祖母家時在後院看到身上有豹紋花色的貓咪一家三口，貓媽媽帶著兩隻幼貓開心在花園和前廊的台階上玩耍。

▲「截尾貓」媽媽常常帶著孩子到阿嬤的庭院放風。（圖／Tiktok@soophdalaof）
▲「截尾貓」媽媽常常帶著孩子到阿嬤的庭院放風。（圖／Tiktok@soophdalaof）
但這一家三貓可不是一般的流浪家貓，而是分布於美北洲的野生中型貓科「截尾貓」（美國猞猁），牠們直接把阿嬤家當成遊樂園，也讓身為孫女的達羅夫擔心極了。

然而阿嬤本人卻相當淡定，因為她早就知道這個截尾貓一家的存在，也能好好與之和平共存，每當阿嬤要出門或到庭院澆花時，都會先拿起家裡的鍋蓋敲出聲響，提醒貓媽媽有人會經過庭園，而貓媽媽也會識相的帶著孩子暫時離開。

▲阿嬤要到庭院時，都用獨特的方式提醒截尾貓。（圖／Tiktok@soophdalaof）
▲阿嬤要到庭院時，都用獨特的方式提醒截尾貓。（圖／Tiktok@soophdalaof）


截尾貓小檔案
棲息分布地：美國、加拿大，野外總數約300萬隻
體型：成年個體約70至100公分，是普通家貓的兩倍大
飲食習慣：雜食性（肉食為主），野兔、鹿、叉角羚，老鼠、昆蟲都是獵物

沖繩「偷吃小貓」動手瞬間被拍爆紅！6年前就有人受害：牠是慣犯

3隻賓士貓遭丟寵物店前棄養！新北動保處抓出狠心飼主　重罰9萬元

仙氣白貓被丟路邊！她靠近檢查：明明養很好　隔天小主人現身爆哭

小鹿斑比真實存在！全地球「最嬌小品種」是牠　剛出生能裝進碗裡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選