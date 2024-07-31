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林郁婷遭JK羅琳質疑性別！體育署幫打氣　強調「參賽資格沒問題」

▲台灣拳后林郁婷（右一）將於台灣時間8月2日晚間出賽巴黎奧運。（圖／體育署）
▲台灣拳后林郁婷（右一）將於台灣時間8月2日晚間出賽巴黎奧運。（圖／體育署）

記者林莞茜／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），多次抨擊「跨性別」選手跟人士，也質疑中華隊拳擊好手「拳后」林郁婷等選手性別，教育部體育署今（31）日晚間發出聲明「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格」，強調林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。

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台灣拳后林郁婷多次陷入性別檢測爭議，JK羅琳近日更在社群平台X表達不滿「要等到有女拳擊手受到重傷？還是要等女拳擊手被打死？」，對林郁婷的性別提出質疑，再次引發討論。

▲體育署鄭世忠署長說明林郁婷選手參賽資格無虞，並鼓勵選手心情不受影響。（圖／體育署）
▲體育署鄭世忠署長說明林郁婷選手參賽資格無虞，並鼓勵選手心情不受影響。（圖／體育署）
對此，體育署表示，台灣拳后林郁婷將於台灣時間8月2日晚間出賽巴黎奧運，賽前媒體報導英國作家與選手對於林郁婷的歧視言論，署長鄭世忠表示，林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表臺灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。

鄭世忠提到，此類歧視言論很有可能是在透過媒體刻意影響林郁婷的比賽心情。可以理解對方選手為了自身權益的發言，但因為她們其實不曉得事件細節，因此有這些本位主義的想法，但國際奧會隨即已發布聲明表示，「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格。」

亞洲奧會醫療委員會在杭州亞運期間已為林郁婷做完整檢測，林郁婷的參賽資格沒有問題。鄭世忠也特別提醒教練幫林郁婷打氣，心情不要受到他人戰略性的發言影響，要為自己爭取最高榮譽，更期盼國人共同為前線比賽的選手加油打氣。

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