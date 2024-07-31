林郁婷遭JK羅琳質疑性別！體育署幫打氣 強調「參賽資格沒問題」
《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），多次抨擊「跨性別」選手跟人士，也質疑中華隊拳擊好手「拳后」林郁婷等選手性別，教育部體育署今（31）日晚間發出聲明「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格」，強調林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。
記者林莞茜／綜合報導
台灣拳后林郁婷多次陷入性別檢測爭議，JK羅琳近日更在社群平台X表達不滿「要等到有女拳擊手受到重傷？還是要等女拳擊手被打死？」，對林郁婷的性別提出質疑，再次引發討論。
對此，體育署表示，台灣拳后林郁婷將於台灣時間8月2日晚間出賽巴黎奧運，賽前媒體報導英國作家與選手對於林郁婷的歧視言論，署長鄭世忠表示，林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表臺灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。
鄭世忠提到，此類歧視言論很有可能是在透過媒體刻意影響林郁婷的比賽心情。可以理解對方選手為了自身權益的發言，但因為她們其實不曉得事件細節，因此有這些本位主義的想法，但國際奧會隨即已發布聲明表示，「所有參加巴黎奧運的拳擊選手都符合資格。」
亞洲奧會醫療委員會在杭州亞運期間已為林郁婷做完整檢測，林郁婷的參賽資格沒有問題。鄭世忠也特別提醒教練幫林郁婷打氣，心情不要受到他人戰略性的發言影響，要為自己爭取最高榮譽，更期盼國人共同為前線比賽的選手加油打氣。