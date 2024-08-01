影／聘用美女當咖哩店服務生！泰國攤販攬客出奇招 引發網友熱議
泰國一家咖哩攤位聘請美女和帥哥當服務生，特殊的行銷方法讓民眾關注。這家咖哩攤位每天提供不同口味的咖哩，並且由美女或帥哥親自舀醬汁給顧客，有時美女或帥哥還會即興跳舞，「顏值行銷」引發話題性。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，位於泰國曼谷的Auan咖哩餐廳，以美女和帥哥服務生為噱頭，從影片中可看見一排美女穿著露肚裝和短裙和穿著吊嘎的帥哥服務生們站在餐桌後方，並熱情地服務客人。
咖哩店老闆Katekaew Sophalert 表示，除了擁有有具有吸引力的服務生之外，他們還以每位客人只要59泰銖（約新台幣53元）的實惠價格而聞名。老闆表示，原本經營泰式料理餐廳（Isan restaurant ），然而不敵疫情的摧殘，原店址租約合同中止，於是將店家搬到半戶外的攤位。
搬到新地址後，為了刺激人潮，老闆將服務生都換成美女和帥哥，「我的目的是讓餐廳客人在視覺上也獲得享受，同時覺得食物味道也不錯，希望讓顧客鼓勵人們帶朋友一起來。」目前餐廳供應100多種菜品，營業時間為早上5點至下午3點，而新的行銷手法推出後，也讓餐廳聲名大噪，除了變網紅愛打卡的名店，也增加眾多的客源。