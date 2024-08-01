Fed鮑爾「放鴿」9月或降息！美股指數全收紅 輝達大漲逾12%
美國聯準會（Fed）議息後宣布利率維持不變，為今年連續第5次按兵不動，也是本輪升息周期以來第8次，符合市場預期；惟Fed主席鮑爾（Jerome Powell）「放鴿」，稱9月份的會議，降息不排除是選項之一，消息一出，推動美股擴大升勢，收盤時美股指數全數收紅，而大型科技股亦在週三捲土重來， 輝達（Nvidia）更收復7月的部分跌幅，股價上漲12.8%。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，在當地時間週三的新聞發布會上，鮑爾表示，如果後續數據能讓聯準會繼續相信，通膨確實正在放緩，那麼聯準會可能已經準備好採取行動，不排除在9月的會議上，盡快降低利率。
當天稍早公佈的「小非農」ADP就業報告也顯示，7月民間企業就業人數經季節調整後，由6月的15.5萬放慢至12.2萬，連續第4個月下滑，為今年2月以來新低，也遜於預期的15萬，暗示勞動市場轉疲、通膨降溫，使9月降息的呼聲更高。
7月31日收盤，美股道瓊指數上漲99.46點，或0.24%，收40842.79點；那斯達克指數上漲451.98點，或2.64%，收17599.4點；標普500指數上漲85.86點，或1.58%，收5522.3點；費城半導體指數大漲343.03點，或7.01%，收5233.18點。
焦點個股方面，輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，收盤股價勁彈12.8%，市值單日增加3290億美元，創史上最大增長，連帶激發投資人對半導體領域的樂觀情緒，蘋果、Meta、亞馬遜等重磅科技股也大多收漲。