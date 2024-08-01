影／戴資穎奧運最後一舞淚崩：「出發前就知拿金牌根本辦不到」

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戴資穎在臉書上透露，自己出發前就知道傷勢嚴重，一度認為可能自己「撐不過去」，但最後首戰告捷，讓她也恢復自信。昨日比賽中，戴資穎很多球幾乎都是只能看著球進場中。
不過戴資穎最後仍全力以赴，看到球用力撲接，身上流血也不管，這也讓不少球迷動容，戴資穎透露，「我的情緒一直很不穩定，但我的團隊和林瀛洲醫師都沒有放棄，不斷積極治療，所以我當然也不能放棄自己。」
賽後落敗，戴資穎在場邊披著毛巾低頭哭泣，她透露，當然還是會有些遺憾，不過能這樣打完最後一場奧運，還是覺得很安慰，尤其是今天的跑動，應該是受傷以來最好的狀態。
聽到全場的加油吶喊聲，更讓戴資穎感動不已，她邊哭邊說：「出發前就很多人跟我說加油，要我拿金牌回來，但我知道自己根本辦不到，那種心情真的非常複雜又糾結。」
戴資穎參加了4屆奧運，被問到最感謝誰？她說：「最感謝就是每一個幫助過我的人，雖然有點不甘心，但還是得接受這個事實，最後一次奧運至少我還是盡自己最大的努力了。」
戴資穎小檔案：
姓名：戴資穎
綽號：小戴、世界球后、台灣羽球一姐
項目：羽球
年齡: 1994年6月20日（30歲）
身高:163公分
重要國際賽成績：
BWF世界羽聯史上在位週數最長的世界球后
史上奪下最多超級賽冠軍的女單選手
2014仁川亞運女子單打銅牌
2017武漢亞錦賽女子單打金牌
2017台北世大運女子單打金牌、女團金牌
2018雅加達亞運女子單打金牌
2020東京奧運女子單打銀牌
2021韋瓦爾世錦賽女子單打銀牌
2023杜拜亞錦賽女子單打金牌
以上資料：NOWnews整理
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