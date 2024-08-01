東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

影／戴資穎奧運最後一舞淚崩：「出發前就知拿金牌根本辦不到」

▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣羽球天后戴資穎，昨（31)日在巴黎奧運女單預賽最終戰以0比2不敵好友依瑟儂，賽後2人場中相擁，也讓戴資穎淚崩，「本來以為無法比賽的，現在能踏上球場已經很滿足了。」戴資穎從去年底就出現右膝傷勢，傷情反反覆覆，直到今年4、5月間加劇，也讓她從5月底的湯優盃後就沒再出賽。出征奧運的她，雙膝也戴著厚厚的護膝，整體跑動速度也大受影響。聽到全場的加油吶喊聲，更讓戴資穎感動不已，她說：「出發前就很多人跟我說加油，要我拿金牌回來，但我知道自己根本辦不到，那種心情真的非常複雜又糾結。」

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為何戴資穎無法奪金　膝傷嚴重到她要拿拐杖

戴資穎在臉書上透露，自己出發前就知道傷勢嚴重，一度認為可能自己「撐不過去」，但最後首戰告捷，讓她也恢復自信。昨日比賽中，戴資穎很多球幾乎都是只能看著球進場中。

不過戴資穎最後仍全力以赴，看到球用力撲接，身上流血也不管，這也讓不少球迷動容，戴資穎透露，「我的情緒一直很不穩定，但我的團隊和林瀛洲醫師都沒有放棄，不斷積極治療，所以我當然也不能放棄自己。」

賽後落敗，戴資穎在場邊披著毛巾低頭哭泣，她透露，當然還是會有些遺憾，不過能這樣打完最後一場奧運，還是覺得很安慰，尤其是今天的跑動，應該是受傷以來最好的狀態。

聽到全場的加油吶喊聲，更讓戴資穎感動不已，她邊哭邊說：「出發前就很多人跟我說加油，要我拿金牌回來，但我知道自己根本辦不到，那種心情真的非常複雜又糾結。」

戴資穎參加了4屆奧運，被問到最感謝誰？她說：「最感謝就是每一個幫助過我的人，雖然有點不甘心，但還是得接受這個事實，最後一次奧運至少我還是盡自己最大的努力了。」

▲羽球好手戴資穎落敗後，無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁相泣。（圖／世界羽球總會提供）
▲羽球好手戴資穎落敗後，無緣晉級8強，跟依瑟儂相擁相泣。（圖／世界羽球總會提供）
戴資穎小檔案：

姓名：戴資穎

綽號：小戴、世界球后、台灣羽球一姐

項目：羽球

年齡: 1994年6月20日（30歲）

身高:163公分

重要國際賽成績：

BWF世界羽聯史上在位週數最長的世界球后

史上奪下最多超級賽冠軍的女單選手

2014仁川亞運女子單打銅牌

2017武漢亞錦賽女子單打金牌

2017台北世大運女子單打金牌、女團金牌

2018雅加達亞運女子單打金牌

2020東京奧運女子單打銀牌

2021韋瓦爾世錦賽女子單打銀牌

2023杜拜亞錦賽女子單打金牌

以上資料：NOWnews整理


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