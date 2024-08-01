美Fed暗示9月降息！股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角衝上32.66元
美國聯準會（Fed）維持利率不變，但暗示如果通膨降溫，可能在9月開始放鬆貨幣政策，美元指數大幅走軟，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，其中日圓兌美元更衝上149價位，台北股匯市今（1）日也同步走揚，新台幣兌美元早盤也勁揚逾1角，目前最高來到32.66元。
記者顏真真／台北報導
美國Fed今日凌晨宣布利率按兵不動，也是今年以來連續第5次按兵不動，也是本輪升息周期以來第8次，亦符合市場預，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）會後「放鴿」，稱9月的會議「降息」不排除是選項之一，消息一出，推動美股擴大升勢，收盤時美股指數全數收紅，輝達（Nvidia）更收復7月的部分跌幅，股價上漲12.8%。
在美國Fed「放鴿」之下，美元指數大幅走軟，亞洲主要貨幣兌美元轉強，其中日圓兌美元更進一步升破150，今日早盤來到149.268，韓元亦升至1365.71兌1美元，目前在1368.45附近震盪，離岸人民幣兌美元也來到7.213，目前在7.216游走。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣大幅勁揚，以32.75元、升值8.6分開出後，在美元走弱、台股大漲之下，進一步升破32.7元，衝上32.66元，強升1.76角，目前在32.73元震盪整理。