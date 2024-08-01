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罔腰公開遭鳳梨暴打影片！全身8處受傷診斷書曝光：現在我不忍了

▲鳳梨（左）控訴罔腰盜刷他的卡4年，罔腰（右）則是曬出自己過去被家暴的畫面，身上有8處受傷直呼「不忍了」。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）
▲鳳梨（左）控訴罔腰盜刷他的卡4年，罔腰（右）則是曬出自己過去被家暴的畫面，身上有8處受傷直呼「不忍了」。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

記者李欣容／台北報導

網紅鳳梨（吳泓逸）和前任罔腰情纏4年，如今兩人各自有歸屬，沒想到鳳梨昨（31）日爆料罔腰在交往期間都盜刷他的信用卡，罔腰則是PO出遭鳳梨毆打的影片反擊，並澄清自己並沒有盜刷，也願意溝通，無奈說，「被這樣打，我現在不忍了。」更曬出醫院的診斷證明，身上有8處受傷。

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鳳梨指控罔腰盜刷他的信用卡不還錢，罔腰一氣之下公開過去遭鳳梨毆打的影片，只見鳳梨不斷飆罵髒話，還出手毆打，畫面相當殘暴，罔腰也一直道歉「老公對不起」。

▲罔腰曬出自己被毆打的驗傷證明，喊話過去5年因為害怕不敢公開，現在不怕了。（圖／翻攝自罔腰IG）
▲罔腰曬出自己被毆打的驗傷證明，喊話過去5年因為害怕不敢公開，現在不怕了。（圖／翻攝自罔腰IG）
有網友直呼，為什麼現在才公開，兩人都已經分開這麼久了，罔腰說，「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」

罔腰更公開醫院的診斷聲明書，身上有8處受傷，讓人震驚。鳳梨在限動連續發文，指控罔腰盜刷他的信用卡，曬出對話和簡訊內容，大罵，「刷我的卡廢話還一堆，幾萬塊還要叫我調資料，你TM偷刷四年自己會不知道？可以繼續不要臉沒關係。」兩人即便現在都各自有對象，仍糾纏不休，事實究竟如何讓人霧裡看花。《NOWnews今日新聞》記者詢問鳳梨，截稿前尚未回應。

▲鳳梨槓上前任罔腰，控訴對方盜刷他的信用卡長達4年。（圖／翻攝自鳳梨IG）
▲鳳梨槓上前任罔腰，控訴對方盜刷他的信用卡長達4年。（圖／翻攝自鳳梨IG）
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