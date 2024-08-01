罔腰公開遭鳳梨暴打影片！全身8處受傷診斷書曝光：現在我不忍了

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友直呼，為什麼現在才公開，兩人都已經分開這麼久了，罔腰說，「當時我怕你，不敢公開，現在我怕你啊，怕你又來我家砸鐵門，我不自殺聲明，我被這樣打，這個5年我忍，但現在我不忍了，只想好好過生活，為何就這麼難？」
罔腰更公開醫院的診斷聲明書，身上有8處受傷，讓人震驚。鳳梨在限動連續發文，指控罔腰盜刷他的信用卡，曬出對話和簡訊內容，大罵，「刷我的卡廢話還一堆，幾萬塊還要叫我調資料，你TM偷刷四年自己會不知道？可以繼續不要臉沒關係。」兩人即便現在都各自有對象，仍糾纏不休，事實究竟如何讓人霧裡看花。《NOWnews今日新聞》記者詢問鳳梨，截稿前尚未回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110