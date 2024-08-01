奧運拳擊／黃筱雯展無緣晉級！盼網友別罵對手：接受失敗才是贏家

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黃筱雯首先在文章內分享，自己出戰本屆巴黎奧運的心情，「第二次踏上最高殿堂，我一直告訴自己要更穩定的去面對比賽，且享受舞台。雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家。』」
接著黃筱雯則談到，對於比賽最終結果與大家一樣同感失望，「對於這樣的比賽結果，我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望。但也想在此說明，拳擊比賽規則中，是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，『希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯』選手落敗，第二難過的肯定是教練。」
拳擊比賽踩到腳常發生 黃筱雯盼勿謾罵對手
黃筱雯後續不忘強調，希望大家不要謾罵對手，「上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同，導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯，迎接未來更多的挑戰。」
最後她也感謝所有為他加油鼓勵的粉絲，「謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家，收到很多鼓勵的訊息，覺得很窩心，接下來也請繼續為中華隊加油！」黃筱雯寫到。
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