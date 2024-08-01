東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運拳擊／黃筱雯展無緣晉級！盼網友別罵對手：接受失敗才是贏家

▲台灣拳擊好手黃筱雯(左)在16強戰上，和賽會頭號種子Stanimira Petrova激戰3回合之後，一度看似有機會取勝，但比賽結束前卻因被對手踩腳跌倒，被裁判認定為讀秒，無緣闖進8強。不過黃筱雯則是坦然地面對這次失敗，並希望外界勿謾罵對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊好手黃筱雯(左)在16強戰上，和賽會頭號種子Stanimira Petrova激戰3回合之後，一度看似有機會取勝，但比賽結束前卻因被對手踩腳跌倒，被裁判認定為讀秒，無緣闖進8強。不過黃筱雯則是坦然地面對這次失敗，並希望外界勿謾罵對手。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運女子54公斤級拳擊賽事，台灣拳擊好手黃筱雯在16強戰上，和賽會頭號種子保加利亞Stanimira Petrova激戰3回合之後，一度看似有機會取勝，但比賽結束前卻因被對手踩腳跌倒，被裁判認定為讀秒，無緣闖進8強，賽後黃筱雯也留下自責眼淚。不過稍早黃筱雯則在個人社群上發表貼文，她明白大家對於這樣的判決都很失望，但也希望網友不要謾罵對手，「雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家。』」她同時盼大家能夠給後續將出戰的中華隊選手，持續給予鼓勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
競技運動相當現實　黃筱雯坦然接受失敗　

黃筱雯首先在文章內分享，自己出戰本屆巴黎奧運的心情，「第二次踏上最高殿堂，我一直告訴自己要更穩定的去面對比賽，且享受舞台。雖然結果不是我要的，但競技運動就是如此，『接受失敗，才是真正的贏家。』」

接著黃筱雯則談到，對於比賽最終結果與大家一樣同感失望，「對於這樣的比賽結果，我和教練與支持我們的大家一樣覺得失望。但也想在此說明，拳擊比賽規則中，是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，『希望大家不要再說為什麼教練團不提出抗議等⋯』選手落敗，第二難過的肯定是教練。

拳擊比賽踩到腳常發生　黃筱雯盼勿謾罵對手

黃筱雯後續不忘強調，希望大家不要謾罵對手，「上了擂台大家都想贏，然而在比賽中，雙方進行對峙的時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同，導致像這次一樣的事情發生，更希望大家不要去謾罵對手，保加利亞選手在54公斤裡也是實力堅強的，讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯，迎接未來更多的挑戰。」

最後她也感謝所有為他加油鼓勵的粉絲，「謝謝在現場以及螢幕前為我加油的大家，收到很多鼓勵的訊息，覺得很窩心，接下來也請繼續為中華隊加油！」黃筱雯寫到。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運快訊／台灣首牌來了！拳擊吳詩儀晉四強　保底銅牌還能爭金牌

哈利波特作者JK羅琳批評中華隊奧運拳擊國手！質疑林郁婷性別

奧運評論／拳擊黃筱雯竟被「讀秒」遭淘汰！名賽評：本場兩個誤判

拳擊黃筱雯遭誤判吞敗落淚！美籍裁判引全台公憤　這句話自己打臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選