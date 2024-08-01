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柯文哲稱恐要救濟高虹安　卓冠廷驚：財產1800萬是新政治貧窮線？

▲民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出，由政策會執行長王義川代班主持，來賓為新北市議員卓冠廷、立法院黨團總召柯建銘助理周軒。（圖／民進黨提供）
▲民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出，由政策會執行長王義川代班主持，來賓為新北市議員卓冠廷、立法院黨團總召柯建銘助理周軒。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

已停職的新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審遭判7年4月徒刑，褫奪公權4年，民眾黨主席柯文哲稱，高現在需要他接濟。對此，民進黨新北市議員卓冠廷昨（31）日驚呼說，高虹安最新財產申報有1800百萬現金，柯文哲自稱的新政治其中的貧窮線，就是1800萬？

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民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出，由政策會執行長王義川代班主持，來賓為新北市議員卓冠廷、立法院黨團總召柯建銘助理周軒。三人大聊高虹安貪汙案以及柯文哲等民眾黨近期的爭議言論，一起和網友互動甚至一起看奧運「麟洋配」晉級，最後還齊跳小戴舞為戴資穎加油。

節目一開始，周軒即自曝他的第一任的老闆其實是柯文哲，當時2014年柯文哲選市長時，曾是他的幕僚，也是第一屆柯粉，讓網友相當驚訝，甚至在聊天室刷起一排「懺悔」。另外，節目中原本的代班主持人王義川因塞車遲到，人一到現場跳起川式三振舞和網友道歉，讓線上人數飆升掀起節目新高潮。

節目中三人談及高虹安貪污案，卓冠廷現場砲轟，他最不滿是高虹安被起訴後柯文哲的反應，竟稱「高虹安現在需要他接濟」，他表示根據公務員廉政專刊，高虹安最新財產申報有1800百萬現金甚至零負債，但柯文哲卻說高虹安需要接濟，這等於存款沒有1800萬的民眾都是需要接濟的群體，他狠批難道柯文哲自稱的新政治其中的貧窮線，就是1800萬？另外周軒稱，其實對柯文哲來說，就是把高虹安當成生財樹，有價值就站在一起，根本不是稱為好隊友。

王義川表示，高虹安至今犯罪的概念都沒有，因為高虹安至始至終認為，立委薪水19萬怎麼用，錢都是她的，如同助理費全部42萬，她認為這就是她的錢，怎麼用都可以。

王義川指出，國會助理常常加班，加班多少再來填多少領多少，以他的經驗來說，通常加班時數一定超過，但高虹安根本沒算助理費加班時數，是先從中央全領回來，再自己支配加班費，等於詐欺、圖利國家的錢，卻始終不認為自己犯罪，就如同柯文哲說的「圖利不違法」一樣，一再欺騙民眾。他也砲轟柯文哲，當初說雙城論壇會說要還錢，現在錢還在哪裡，高虹安圖利貪汙被判刑是事實，民眾黨卻是一味護航，玩文字遊戲，宛如詐欺黨。

周軒表示，高虹安除了荒腔走板，施政滿意度更是不及格，只贏過現在面臨罷免的謝國樑，王義川更砲轟如今藍白政營都要高虹安補選，擔心中央派去新竹，此行為就是把新竹市民當白痴，會隨意接受藍白這種安排，他判斷，高虹安絕對不會請辭，因為也不會換到無罪和清白，影響高虹安的最重要是背後金主，就是新竹企業家們，不然高虹安不會有喬人事去毛胚屋等等爭議事件。

節目最後，三人也一起陪網友看起奧運轉播，恭喜「麟洋配」晉級，一起為台灣參加奧運的選手們加油，更一起跳起小戴舞，為台灣羽球天后戴資穎加油，期待選手們為台灣爭光。

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