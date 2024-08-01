卓榮泰鬆口「2030擬重啟核電」 李彥秀：戳破不缺電天大謊言
行政院長卓榮泰接受日媒專訪時鬆口，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。對此，國民黨立委李彥秀今（1）日表示，卓榮泰終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻了民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌，呼籲總統賴清德應該立即向台灣人民說明重啟核電的步驟與程序。
記者林怡昕／台北報導
有媒體報導，《日本經濟新聞》26日刊出卓榮泰的訪問內容，卓榮泰直言，「核電無法解決當前的電力問題，但將來可重新討論利用核電」，更拋出「2030年代後重新考慮使用核電」。
對此，李彥秀指出，卓榮泰接受日經專訪時表示，台灣可能在2030年後重新考慮使用核電，卓榮泰終於戳破了民進黨長期「不缺電」的天大謊言，更踢翻了民進黨過去長期「反核」意識形態神主牌。
李彥秀續指，從競選期間賴清德的「戰時核電備用」說，到國師童子賢大力鼓吹核電，民進黨成立「國家氣候變遷對策委員會」，再到卓榮泰鬆口2030重起核電。民進黨必須要為過去長期錯誤的能源政策向台灣人民道歉。
李彥秀最後強調，我們所付出的費用、停電與產業的代價非常高。重啟核電至少要有五年的安檢與程序，如果2030要重啟核電，賴清德應該立即向台灣人民說明重啟核電的步驟與程序。